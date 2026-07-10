Холоуей прогнозира трилогия, а Конър - пенсиониране

Конър Макгрегър никога не се е притеснявал да прави смели прогнози за своите мачове, но определено не остана доволен, след като чу Макс Холоуей да призовава за трети двубой помежду им, при положение че вече планира победа на UFC 329 в събота. Преди дългоочаквания реванш Холоуей първоначално заяви, че ще накара Макгрегър да съжалява, че отново се е върнал към боевете, но впоследствие смекчи думите си. Вместо това бившият шампион в категория „перо“ каза, че иска да се разправи с Макгрегър в събота, но да му остави достатъчно надежда, за да вярва, че „може да го направи още веднъж, за да проведем нов мач в края на годината“.

The best bits from the Conor McGregor vs Max Holloway press conference! 🍿#UFC329 | Saturday | LIVE on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/XTyE06ElyK — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) July 10, 2026

Макгрегър не откри нищо забавно в този коментар и вече е убеден, че Холоуей излиза срещу него единствено заради възможно най-големия хонорар, преди окончателно да се оттегли от бойните спортове.

„Смятам го за неуважително“, заяви Макгрегър по повод думите на Холоуей по време на пресконференцията преди UFC 329. „Според мен това показва, че той е тук заради икономическата страна. Явно не осъзнава в каква опасност се намира. Прогнозирам оттеглянето на Холоуей в събота вечер. Не трилогия за пари.“

Въпреки че са минали пет години от последния мач на Макгрегър, той очевидно не е загубил и частица от обичайната си самоувереност по време на отсъствието си. Всъщност Макгрегър не стигна до обичайната си прогноза в стил „Мистичния Мак“, а вместо това изброи различните начини, по които може да разглоби и довърши Холоуей в рамките на 25-минутния двубой.

„Мога да унищожа Макс за 10 секунди“, каза Макгрегър. „Имам нокаути за три секунди в бойната си статистика. Побеждавал и унищожавал съм бойци от Залата на славата, няколко такива, бойци от Залата на славата на UFC, и съм го правил общо за под минута. Мога да добавя и Макс към този списък. Но не ме разбирайте погрешно – ако навлезем в дълбоки води, Макс ще има много сериозни проблеми. Ще бъде тежко разтърсен.“

Докато първият им двубой през 2013 г. протече по необичаен начин, с много борба в рамките на три рунда, след като Макгрегър скъса предната кръстна връзка на коляното си, а Холоуей получи контузия на глезена, реваншът може да предложи сериозно зрелище в стойка.

Невъзможно е да бъде забравен бруталният нокаут, който Холоуей нанесе на новия безспорен шампион на UFC в лека категория Джъстин Гейджи по време на UFC 300. Освен това той има дълъг списък от съперници, станали жертва на впечатляващите му умения в ударната техника. Разбира се, Макгрегър е добре известен със своите зрелищни нокаути и се присмя на идеята, че Холоуей се е утвърдил като най-добрия боксьор в UFC.

„Според мен боксът му е ужасен“, каза Макгрегър. „Изобщо не го оценявам. Той има само една скорост и тя не е впечатляваща. Много рядко сме виждали магия в октагона от Макс Холоуей. Малкият зъл Холоуей. В събота вечер ще бъде унищожен.“

Независимо дали мачът приключи в първия рунд, или стигне дълбоко в петия, Макгрегър обещава, че е готов за всичко, което Холоуей може да му предложи – включително прословутия момент с посочването към пода в последните 10 секунди, ако двубоят стигне дотам.

„С лекота“, отговори Макгрегър на въпрос дали е готов да се срещне с Холоуей в центъра на октагона и двамата да влязат в открита размяна. „С лекота и с удоволствие.“

Когато всичко приключи, Макгрегър очаква да бъдат написани много интересни заглавия за завръщането му, но още преди мача с Холоуей в събота предложи едно от тях.

„Мак отново е тук, и то напълно“, каза Макгрегър. „Отново сме тук! Напълно се завърнахме – това е заглавието.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google