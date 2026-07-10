Любен Джубрилов: Радвам се, че Рой и Влади Георгиев се завръщат на MAX FIGHT 66

Президентът на MAX FIGHT Любен Джубрилов беше специален гост в "Интервюто на Sportal.bg" преди голямата бойна галавечер в Бургас на 18 юли. 66-ият турнир на MAX FIGHT ще бъде в спортна зала "Младост" и ще бъде белязан от две дългоочаквани завръщания на български звезди в бокса - Борислав Велев - Рой и Владимир Георгиев.

Джубрилов се похвали с нова инициатива, дебютираща в Бургас - ден на отворените врати от 12 часа на 18 юли в залата, където зрители, деца и спортисти от клубове от цялата страна ще могат да се докоснат до "арената", преди да излязат "гладиаторите".

"Много е вълнуващо за мен. Аз самият съм от Бургас", започна Джубрилов. "Не живея там от години, но се чувствам бургазлия. Постоянно се прибирам. По-важното обаче не е моята персона, а турнирът MAX FIGHT. Той стартира през 2008 година – на 23 февруари, дата, която никой няма да забрави – именно в Бургас. Освен това през последните седем години, мисля, не сме правили събитие в Бургас. Така че е изключително вълнуващо – три повода в едно.

Залата е чудесна и е ремонтирана. Тук искам да поздравя и Община Бургас, защото наистина това беше прекрасна, но доста стара зала. Сега я направиха като чисто нова. Много по-хубаво е, когато си на хубаво събитие и на хубаво място. Тази идея за отворените врати се породи преди доста време. Мислех как точно да стане и с екипа решихме да го направим специално за Бургас. За първи път организираме подобно нещо.

Насочено е най-вече към децата и, разбира се, към феновете. Представям си какво се случва в детските души и сърца. Те гледат ринга, гледат батковците и сигурно им е интересно какво се случва през самия ден.

Французин с 12 победи е съперникът на Борислав Велев за MAX FIGHT 66

С тази цел организирахме ден на отворените врати, за да могат да влязат. По същото време ще има и състезания – всъщност не състезания, а демонстрационни битки. Те ще започнат от 12:00 часа, но няма да имат състезателен характер. Ще има демонстративни срещи и спаринги.

Основната идея обаче са отворените врати. Треньорите и клубовете сами могат да решат как да се възползват. Дори да дойдат само за снимки с родителите си, всички са добре дошли да видят мястото, на което вечерта ще се проведат боевете. Така да се каже – да стъпят в Колизеума, докато той все още се подготвя.

Много съм щастлив и развълнуван да видя Борислав Велев отново, защото моята цел и целта на целия ни екип винаги е била не само да направим шампионат, който да бъде номер едно в България, а и да създаваме български състезатели.

Или по-скоро да им помагаме да се развиват заедно с техните треньори, клубове, президенти и семейства. Да помогнем на някои от тях един ден да стигнат до ONE, UFC или друга водеща световна организация.

По този повод искам да кажа, че наистина съм щастлив, защото Борислав Велев е състезател, който притежава необходимите качества за пробив на световно ниво. Не е единственият в България, но според мен той се откроява много.

Жалко е, че тази контузия забави развитието му по този начин.

Владимир Георгиев срещу корав украинец на MAX FIGHT 66

От първата операция изминаха точно година и шест месеца. За съжаление се наложи да бъде направена и втора операция. Първата беше в България, а след това преценихме, че е необходим втори преглед и нова операция в Германия.

След това имаше и друга лека травма – падна от АТВ и си пукна ръката. Имаше възможност да участва в Пловдив и беше включен в картата.

Така че от операцията са минали година и шест месеца, а той не се е състезавал от две години. Ще направим всичко възможно заедно с неговия екип да наваксаме през тази година с няколко участия.

Нека обаче първо мине този двубой, защото и той не е за подценяване. Противникът е с много прилична статистика – 12 победи и пет загуби, като шест от победите му са с нокаут. Той е французин със славянски корени.

MAX FIGHT организира Ден на отворени врати

На този етап от развитието на Боби, след като не е играл две години, всеки противник е опасен. Две години не са два дни.

В него бушуват всякакви емоции. Желанието се сблъсква с последствията от контузията. Пожелавам му да бъде спокоен. Пожелавам и на публиката да го подкрепи.

Да стискаме палци, защото все пак след две години, както се казва, човек може да е натрупал малко ръжда.

Някои хора ръждясват.

Боби не е ръждясал, но независимо кой си и как се казваш, две години са дълъг период, особено при толкова тежки обстоятелства и толкова трудно възстановяване. При това на няколко пъти", каза Джубрилов, а цялото интервю с него може да видите във видеото.

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