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Класиците се разминаха с медалите и във втория ден на Европейското първенство

  • 7 юли 2026 | 23:01
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Класиците се разминаха с медалите и във втория ден на Европейското първенство

Класиците не успяха да стигнат до битка за медалите и във втория ден на Европейското първенство по борба до 20 години в Скопие (Република Северна Македония).

Живко Хинков (60 кг) загуби от арменеца Марат Ацхемян с 1:13, Кристиян Миленков (67) отстъпи пред руснака Амир Совмиз с 2:5, Атанас Радев (72 кг) претърпя поражение от Билел Гхарби (Франция) с 2:11, а Мартин Шишеков (82) бе спрян от Вахе Хованисян (Армения) с 0:8.

Българските борци не успяха да стигнат до битка за медали в Скопие
Българските борци не успяха да стигнат до битка за медали в Скопие

При 97-килограмовите Мартин Титов отстъпи пред руснака Сейпула Гаджимагомедов с 0:9.  Съперниците им също загубиха и българското участие приключи.

В сряда започва надпреварата при девойките. Наталия Бояджиева (55 кг) очаква победителката от двубой между представителки на Италия и Литва, а Ивена Близнакова (59 кг) ще спори с Франциска Бламейзер (Германия), съобщават от БФ Борба.

Снимка: БФБорба

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