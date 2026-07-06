Българските борци не успяха да стигнат до битка за медали в Скопие

Българските състезатели не успяха да стигнат до битка за медали в първия ден на Европейското първенство по борба до 20 години в Скопие (Република Северна Македония).

Христо Валентинов (77 кг) загуби на четвъртфиналите от Алкан Акар (Турция), трети от Световния шампионат за кадети през 2023-а, с туш. Преди това той победи Залан Пек (Сърбия) със 7:1.

Победа записа и Альоша Илиев (63 кг) срещу Максим Караус (Молдова) с 6:1 при 63-килограмовите, но на осминафиналите отстъпи в оспорвана битка пред финландеца Матиас Арпиаинен - 3:3.

Загуби на старта в своите категории претърпяха Станислав Иванов (55 кг), Валентин Валентинов (87 кг) и Михаил Кралев (130 кг). Съперниците и на петимата национали не успяха да стигнат до финалите и българското участие приключи.

Във вторник на тепиха излизат другите петима родни представители. Живко Хиков (60 кг) ще има за съперник арменеца Марат Ацхемян, европейски шампион за кадети и трети в света за същата възраст през миналия сезон.

Кристиян Миленков среща руснака Амир Совмиз при 67-килограмовите. Атанас Радев очаква победителя от двубоя между представители на Нидерландия и Франция в категория до 72 кг. Мартин Шишеков (82 кг) също очаква своя съперник - победител от срещата между борци от Армения и Украйна.

Руски съперник ще има Мартин Титов (97 кг), а именно Сайпула Гаджимагомедов, трети на Европейското първенство до 23 години този сезон.

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