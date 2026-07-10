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Риков е готов за още една победа на ринга на SENSHI

  • 10 юли 2026 | 13:59
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Гран При шампионът на международната бойна верига SENSHI в категория до 75 килограма Жулиен Риков застана пред камерата на Sportal.bg преди предстоящата му битка в събота вечер.

На 11.07 в курорта Св. Константин и Елена боецът от Добрич ще участва в тазгодишното плажно издание на SENSHI. Възпитаникът на СК "Десант" ще влезе в битка с италианеца Даниеле Валенте и ще се опита да продължи победната си серия на ринга на SENSHI.

Припомняме, че на юбилейното събитие SENSHI 30 през месец февруари Риков спечели Гран При турнира в категория до 75 килограма на организацията, като записа три впечатляващи победи в рамките на една вечер над чуждестранни съперници.

Младият талант споделя, че е имал леки травми след 10-те рунда кикбокс на високо ниво на SENSHI 30, но сега е здрав, по-силен и готов за победа на SENSHI 32:

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