Аржентина с двама шампиони на KWU SENSHI Световна купа за аматьори

Ясни са вече имената на шестимата нови шампиони в KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026, след като днес се проведоха полуфиналните и финалните двубои на престижния международен турнир.

След два дни на висок спортен дух и безкомпромисна конкуренция, най-добрите бойци заслужено се изкачиха на върха в своите категории. Третото издание на турнира събра 48 състезатели от 21 държави, които премериха сили по правилата на KWU SENSHI – динамичен формат, съчетаващ техники от фул контакт карате и муай тай. През целия турнир във Варна зрителите станаха свидетели на оспорвани битки, атрактивни нокаути и безкомпромисна жажда за победа. След преодоляването на квалификациите и полуфиналите, шестимата шампиони заслужиха титлите си с тежки финални двубои.

Шампиони на KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2026:

 -70 кг – Мануел Менендес (Япония)

 -75 кг – Никодем Свенс (Полша)

 -80 кг – Давид Стайку (Румъния)

 -85 кг – Фабрисио Молина (Аржентина)

 -90 кг – Лучиан Генунчи (Молдова)

 90+ кг – Пабло Молина (Аржентина)

Освен престижните отличия, победителите във всяка категория получиха и парична награда, а всички финалисти доказаха, че притежават качествата да направят следващата стъпка към професионалната бойна сцена. Турнирът отново събра състезатели от различни бойни школи и държави, предоставяйки им възможност да се съревновават на най-високо ниво и да покажат потенциала си пред световната бойна общност.

С финала на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 приключи битката за титлите в непрофесионалния спорт, но бойните емоции продължават. Световната купа показа бъдещето на бойните спортове, а щафетата вече поемат доказаните професионалисти. В събота, 11 юли, от 19:30 часа международната бойна галавечер SENSHI 32 ще предложи на публиката елиминационен Grand Prix турнир в категория до 85 кг и две супер битки. Бойното шоу ще се проведе на специално изградена плажна арена до ресторант „Море“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна и ще бъде излъчвано по Sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google