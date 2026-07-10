Клуб по таекуондо въвежда иновативна система за оценка на трениращите

Клубът „Таекуондо Фитнес НСА“ въвежда иновативна система за оценка и проследяване на физическото, техническото и личностното развитие на своите възпитаници. Новата методика дава възможност за обективна оценка на подготовката на децата и осигурява постоянна обратна връзка както към треньорите, така и към родителите.

„Голяма част от успеха на клуба се крие във факта, че прилагаме това, което се преподава в Националната спортна академия. Във всеки спорт обратната връзка е изключително важна – както за треньорите и трениращите, така и за родителите. Те трябва да знаят какво се случва с детето им и къде е неговият прогрес. Въвеждането на подобна система е сериозна крачка към повишаване качеството на услугата, която предлага един спортен клуб“, заяви президентът на клуба Димитър Аврамов.

По думите му философията на бойните изкуства е далеч повече от спортни резултати.

„Спортните клубове трябва да спрат да разглеждат трениращите единствено като месечни такси. В основата на бойните изкуства стои приемствеността – по-възрастните предават своите знания, умения и поведение на по-младите, а младите им отвръщат с уважение. Все повече родители търсят именно тази философия, защото тя помага за изграждането на дисциплина, уважение и отговорност у децата“, подчерта Аврамов.

Според него липсата на авторитет и дисциплина сред младите хора е сред причините все повече семейства да се насочват към бойните изкуства.

„Родителите често възприемат таекуондото като начин децата им да изградят характер. Нашата задача е не само да ги научим да спортуват, но и да ги възпитаме като личности“, каза още той.

Новата система оценява пет основни компонента на спортната подготовка – техническа, физическа, тактическа, психологическа и теоретична. След всяко тестиране родителите получават подробен отчет за развитието на детето си.

„Преди години обработвахме всичко ръчно. Това беше изключително трудоемко както за треньорите, така и за мен. Днес, благодарение на технологиите, веднага след въвеждането на резултатите можем автоматично да изпратим подробна обратна връзка до родителите“, обясни Аврамов.

Особено внимание е отделено на физическите тестове, за които клубът е разработил собствени нормативи.

„За таекуондо не съществуваха готови стандарти. В продължение на близо две години събирахме експериментални данни, за да изградим обективни тестове, които измерват точно качествата, от които се нуждаем. Не искахме нормативите да бъдат нито прекалено високи, нито прекалено ниски“, посочи той.

Днес за всяка възрастова група, пол и степен на подготовка съществуват конкретни критерии, които децата трябва да покрият, преди да бъдат допуснати до изпит за следващ колан.

Освен физическата подготовка, клубът използва и съвременни технологии за оценка на техническите умения.

„Техниката винаги съдържа известна доза субективност. Именно затова използваме силови датчици, които измерват силата на удара. Така можем да въведем ясни и обективни показатели за всяка възраст и всяко ниво на подготовка“, обясни Аврамов.

По думите му това мотивира децата, защото ясно виждат върху какво трябва да работят.

„Когато едно дете знае дали трябва да подобри конкретен удар или да увеличи броя на лицевите опори, целта става ясна и постижима. Това прави тренировъчния процес много по-ефективен.“

Първите резултати показват, че между 20 и 25 процента от трениращите не са покрили изискванията при първото тестиране.

„В бойните изкуства подобен резултат не е провал. Напротив – това е възможност човек да израсне. Всички деца получиха индивидуални насоки и тренировъчни програми за лятото, за да подобрят показателите си и следващия път да заслужат следващата степен“, каза президентът на клуба.

Освен за индивидуалната работа с децата, системата помага и на треньорите.

„Треньорът веднага вижда силните и слабите страни на всеки трениращ и може да изгради индивидуален план за развитие. Именно това е голямото предимство на системата.“

Аврамов е убеден, че разработката може да бъде полезна и извън рамките на клуба.

„Ние сме едно голямо семейство. Смятам, че тази система би била полезна и за останалите клубове, както и за федерацията. Тя дава бърза обратна връзка, обективни критерии и ясни правила за развитието на всеки спортист.“

По думите му мисията на клуба надхвърля чисто спортните успехи.

„Нашата цел не е просто да създаваме шампиони. Искаме да изграждаме личности. Затова организираме курсове по първа помощ, доброволчески инициативи и различни социални дейности, чрез които децата се учат да бъдат полезни както на своите семейства, така и на обществото.“

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