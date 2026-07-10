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Петима българи стартират на ЕП по борба до 20 години, девойките не стигнаха до медалите

  • 10 юли 2026 | 06:25
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Петима българи стартират на ЕП по борба до 20 години, девойките не стигнаха до медалите

Петима български борци в свободния стил излизат на тепиха в петък на Европейското първенство за юноши до 20 години в Скопие, Република Северна Македония.

Ник Дойчинов (57 кг) ще има за съперник Георги Цуриашвили (Грузия), втори на шампионата на Стария континент за момчета през 2022-а. Александър Делчев (65 кг) очаква победител от двубой между представители на Беларус и Албания. Владислав Сеизов (70 кг) ще излезе срещу Хаджи Каримов (Азербайджан), европейски шампион за кадети през 2023-а.

Янаки Марчоков (79 кг) ще спори с турчина Ясин Узун, а Валентин Борисов (97 кг) с Хакоб Хакобян (Армения).

При девойките Никол Александрова (53 кг) и Кадер Ангелова (62 кг) загубиха на старта. Олга Попова (57 кг) записа две победи, но отпадна на четвъртфиналите, съобщават от БФ Борба.

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