Виктор Марков е финалист на двойки в Монастир

Виктор Марков се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Българинът и Роан Джоунс (Великобритания) победиха на полуфиналите Гауад Ел Феки (Египет) и Логан Зап (САЩ) с 6:2, 3:6, 10:4 за час и 15 минути игра.

21-годишният Марков и Джоунс поведоха с 3:0, а след 4:2 спечелиха още два поредни гейма за крайното 6:2 в първия сет. Българинът и британецът обаче загубиха втората част с 3:6 и така се стигна до шампионски тайбрек. В него Марков и Джоунс взеха инициативата още от самото начало и спечелиха убедително с 10:4 точки.

В спор за титлата утре двамата ще играят срещу Никита Янин (Русия) и Карим Мабрук (Египет).

До момента Виктор Марков няма спечелена титла на двойки при мъжете от турнирите на ITF World Tennis Tour.

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