Безупречен Синер отново е финала на Уимбълдън

Яник Синер продължава защитата на титлата си на Уимбълдън по безапелационен начин. В дългоочаквания полуфинален сблъсък на Централния корт, италианецът надделя над легендата Новак Джокович с 3:0 сета. С тази победа Синер не само си осигури място в неделния финал, но и затвърди лидерската си позиция в световната ранглиста, показвайки тенис от най-висока класа.

Статистиката от двубоя е красноречива за превъзходството на Синер. Италианецът записа впечатляващите 15 аса и не допусна нито една двойна грешка през целия мач. Нещо повече – той отрази единствената възможност за пробив на съперника, спечелвайки 88% от точките на своя първи сервис (44 от 50).

Flawless from Jannik Sinner. What a performance. pic.twitter.com/0LijKmAjUd — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

От друга страна, Джокович, който е известен с най-добрия ретур в историята на играта, днес изглеждаше безпомощен срещу началния удар на своя опонент. Сърбинът реализира 8 аса, но допусна 3 двойни грешки и успя да спаси 10 от 13-те точки за пробив, пред които бе изправен. Общият брой спечелени точки също бе в полза на Синер – 102 срещу 81 за Джокович.

Spectacular. 👏



Jannik Sinner defeats Novak Djokovic 6-4, 6-4, 6-4 to reach back-to-back Wimbledon finals#Wimbledon pic.twitter.com/igecCWj8u6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

Факторът умора вероятно изигра своята роля за 39-годишния Джокович. Сърбинът влезе в мача след изтощителен четвъртфинал срещу Феликс Оже-Алиасим, продължил над пет часа. Въпреки че демонстрира невероятни възстановителни способности, днес „резервоарът“ на седемкратния шампион изглеждаше празен.

Любопитен факт е, че мачът се проведе на специална дата за семейство Джокович – 10 юли, когато Новак и съпругата му Йелена празнуват своята 12-та годишнина от сватбата. В ложата на сърбина, освен Йелена и децата им Тара и Стефан, бяха още треньорът Виктор Троицки и чичото на тенисиста – Горан Джокович.

Александър Зверев е на първия си финал на Уимбълдън

Както подобава на такъв спектакъл, Кралската ложа бе изпълнена със знаменитости. Сред тях се открояваха главният редактор на „Вог“ Ана Уинтур, модният дизайнер Том Форд, капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк и президентът на ПСЖ Насер Ал-Хелайфи.

След този успех Синер води в преките двубои срещу Джокович със 7-5 победи. Италианецът ще се изправи срещу Александър Зверев на финала в неделя следобед, след като по-рано днес германецът елиминира сензацията Артур Фери.

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Снимки: Imago