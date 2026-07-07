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Зверев се класира на четвъртфиналите на "Уимбълдън" след успех над Лехечка

  • 7 юли 2026 | 19:36
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Зверев се класира на четвъртфиналите на "Уимбълдън" след успех над Лехечка

Александър Зверев продължава да демонстрира изключителна форма на тазгодишното издание на "Уимбълдън". Германецът, който пристигна в Лондон като актуален шампион от "Ролан Гарос", си осигури място сред най-добрите осем в турнира след победа над 13-тия поставен Иржи Лехечка с 3:1 сета.

Ключът към успеха на Зверев в този двубой бе неговият изключително стабилен начален удар. Световният номер 3 реализира 12 аса по време на срещата и поддържаше висок процент на вкаран първи сервис – 70%. Особено впечатляваща бе неговата ефективност при спечелените точки на първи сервис, където той триумфира в 72 случая.

Германецът показа и здрави нерви в критичните моменти, като успя да спаси всички 7 възможности за пробив, пред които се изправи. От своя страна, той реализира два от своите шансове за пробив, което се оказа напълно достатъчно, за да наклони везните в негова полза.

На четвъртфиналите Зверев ще се изправи срещу американеца Тейлър Фриц. Фриц, който е шести поставен, достигна до тази фаза след чиста победа над Александер Бублик. Историята на срещите между Зверев и Фриц обещава оспорван двубой, като и двамата тенисисти се намират в отлична кондиция и ще се борят за място в полуфиналите на най-престижния тенис турнир в света.

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Снимки: Imago

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