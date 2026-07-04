Зверев: Чувствам се по-различно от миналата година, играя по-добър тенис

Актуалният шампион от “Ролан Гарос” Александър Зверев достигна до четвъртия кръг на турнира по тенис "Уимбълдън" за четвърти път в кариерата си с ясната цел да премине отвъд него. С успеха над американеца Маркос Хирон с 6:2, 7:6(4), 6:4, представителят на Германия ще играе на този етап в надпреварите от Големия шлем за 25-ти път. Зверев каза след мача, че първата му титла от "Шлема" миналия месец в Париж му е помогнала за "Уимбълдън", който е най-малко успешният му турнир на това ниво и където отпадна в първия кръг през 2025-а

„Чувствам се по-различно от миналата година, играя по-добър тенис. Да дойдеш тук с титла помага на всеки. Разбира се, че искам да продължа напред. Маркос е състезател, който играе фантастично на трева. Знаех, че трябва да бъда 100% готов и съм много щастлив, че завърших в три сета“, каза германският тенисист".

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Зверев не може да се срещне с водача в световната ранглиста Яник Синер или 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович до финала на Откритото първенство на Великобритания, което отваря много сериозно пътя му към заключителните битки на “свещената трева”.



В спор за място на 1/4-финалите Зверев ще играе с класния чех Иржи Лехечка.

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