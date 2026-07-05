Зверев, Де Минор, Фриц и Бублик стигнаха четвъртия кръг на “Уимбълдън”

Шампионът от “Ролан Гарос” и втори поставен Александър Зверев (Германия) се класира за четвъртия кръг на "Уимбълдън" при мъжете. Зверев победи Маркос Хирон (САЩ) с 6:2, 7:6(4), 6:4 за 2 часа и 35 минути. Представителят на Германия имаше по-сериозни затрудения единствено във втория сет, в който се наложи след тайбрек.

В спор за достигане до 1/4-финалите Александър Зверев, чието най-добро постижение в Лондон е именно четвърти кръг, ще се изправи срещу чеха Иржи Лехечка. 13-ият поставен Лехечка се справи с Хауме Мунар (Испания) в четири сета - 6:4, 6:4, 4:6, 6:4 в двубой, продължил два часа и 57 минути.

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Третият кръг преодоля и петият поставен австралиец Алекс де Минор, който преодоля Закари Свайда (САЩ) с 6:2, 5:7, 6:2, 6:4 за два часа и 40 минути. Де Минор очаква сблъсък с Флавио Коболи в следващия етап на Откритото първенство на Великобритания, след като деветият поставен италианец отстрани в мач, продължил четири часа 19-ия в схемата Карен Хачанов (Русия).

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Коболи победи Хачанов в петсетова драма, след като загуби първата част без да вземе нито гейм - 0:6, 7:6(4), 6:7(5), 6:2, 6:2.

23-годишният Артър Фери (Великобритания) надигра белгиеца Зизу Бергс с 2:6, 7:5, 2:6, 7:6(3), 7:6(5) в интригуващ сблъсък, продължил четири часа и 18 минути. В четвъртия кръг Фери ще се изправи срещу Григор Димитров, който отстрани италианеца Матео Беретини също в петсетова драма - 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Един срещу друг в четвъртия кръг ще играят още американецът Тейлър Фриц и представителят на Казахстан Александър Бублик. Шестият поставен Фриц загуби първия сет срещу Лоренцо Сонего от Италия, но го елиминира след 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(5) за два часа и 35 минути игра.

В друг мач от третия кръг десетият в схемата Бублик се нуждаеше от четири часа и 11 минути, за да преодолее 17-тия поставен Франсис Тиафо (САЩ) с 4:6, 7:6(5), 7:6(11), 4:6, 6:3.

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