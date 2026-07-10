Александър Зверев е на първия си финал на Уимбълдън

Александър Зверев официално сложи край на една от най-вълнуващите истории на тазгодишния Уимбълдън. Германецът, който е поставен под номер 2 в схемата, победи британската сензация Артур Фери със 7-6 (0), 6-2, 6-4, за да си осигури място на финала на „свещената трева“ за първи път в своята кариера. С този успех Зверев се доближи само на крачка от спечелването на "Ролан Гарос" и Уимбълдън в един сезон.

Мачът на Централния корт започна нервно за шампиона от Париж. Зверев допусна необичайно висок брой непредизвикани грешки в първия сет – цели 18, което позволи на 114-тия в света Фери да остане равностоен до самия край на частта. Подкрепян бурно от местната публика, 23-годишният британец показа изключителна борбеност, но в тайбрека класата на Зверев си каза думата. Германецът не загуби нито една точка в него, печелейки го със 7-0, което се оказа преломният момент в двубоя.

Moving into his first Wimbledon final with a 13th consecutive Grand Slam victory.



Alexander Zverev 👏 pic.twitter.com/Pzqk5IKx4C — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

От този момент нататък Зверев пое пълен контрол. Неговият мощен сервис и агресивни удари от основната линия започнаха да диктуват темпото. Във втория и третия сет германецът значително подобри дисциплината си, като в последната част допусна едва четири непредизвикани грешки.

Статистиката от двубоя подчертава превъзходството на Зверев. Той завърши мача с 9 аса, като 7 от тях дойдоха още в първия сет, когато сервираше най-убедително. Германецът вкара 72% от първия си сервис и спечели впечатляващите 77% от точките при тези разигравания (43 от 56). Общо Зверев спечели 106 точки в мача срещу 70 за своя съперник и реализира 4 от 8-те си възможности за пробив.

A remarkable run comes to an end.



Congratulations on a wonderful Championships, Arthur Fery. #Wimbledon pic.twitter.com/7Ah4NxLAy5 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

Артур Фери, който влезе в турнира с „уайлд кард“, напуска надпреварата с високо вдигната глава. Той стана първият притежател на покана, достигнал до полуфиналите на Уимбълдън от времето на Горан Иванишевич през 2001 г. Въпреки че днес не успя да намери противодействие на мощта на Зверев, Фери записа 5 аса и показа, че има място сред елита на мъжкия тенис.

За Александър Зверев това ще бъде втори пореден финал в Големия шлем и общо четвърти в кариерата му. Преди този сезон най-доброто му постижение в Лондон беше достигането до четвъртия кръг, но сега той изглежда по-уверен от всякога на тревата. В неделя негов съперник ще бъде победителят от втория полуфинал между действащия шампион Яник Синер и седемкратния носител на титлата Новак Джокович.

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Снимки: Imago