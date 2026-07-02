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Зверев не даде шанс на французин, Фриц се справи със сънародник

  • 2 юли 2026 | 19:59
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Зверев не даде шанс на французин, Фриц се справи със сънародник

Александър Зверев записа победа с 6:1, 6:3, 7:6(3) срещу Валентен Ройе (Франция) в мач от втория кръг на "Уимбълдън". Така германецът, който се справи със съперника за 124 минути, постигна 50-ата си победа на тревна настилка.

Зверев записа 14 часа и реализира пет от осем възможности за пробив, за да спечели деветия си пореден мач на турнири от “Големия шлем”.

"Играех перфектно в продължение на два сета и половина. След това загубих малко концентрация и съперникът ми използва това по отличен начин. В края стана интересно, но се радвам, че не се наложи да играем четвърти сет. В началото винаги е по-добре да печелиш бързи победи", каза Зверев в интервю на корта.

Съперник на Зверев в третия кръг в Лондон ще бъде американецът Маркос Хирон, който спечели със 7:6(5), 6:3, 6:4 срещу французина Кентен Алис.

Миналогодишният полуфиналист Тейлър Фриц продължи прогреса си на "Уимбълдън" с победа с 6:2, 6:2, 7:5 срещу сънародника си от САЩ Патрик Кипсън. Той се класира за третия кръг на турнира в Лондон и в следващия мач ще срещне италианеца Лоренцо Сонего, който надви канадеца Габриел Диало със 7:6(4), 4:6, 7:6(4), 6:7(8), 6:2.

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Снимки: Gettyimages

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