Зверев преследва подвиг, постиган само от седем легенди

Александър Зверев сложи край по категоричен начин на приказния поход на британския участник с „уайлд кард“ Артър Фери в петък следобед, след като победи 23-годишния тенисист със 7-6(0), 6-2, 6-4 и за първи път се класира за финала на „Уимбълдън“.

През изминалата седмица Великобритания беше обхваната от истинска „Фери мания“, а любимецът на домакините беше посрещнат с бурни овации, когато излезе на огрения от слънцето Централен корт малко след 13:30 часа. 23-годишният британец никога досега не беше преминавал отвъд втория кръг на турнир от Големия шлем и стана едва четвъртият участник с „уайлд кард“, достигнал до полуфинал на мейджър. Зверев обаче се погрижи първата среща помежду им да се превърне във финалния епизод от шоуто на Фери.

С контролирано и впечатляващо представяне Зверев повиши нивото си и се възползва от грешките на Фери в тайбрека на първия сет, за да поведе в резултата, след което увеличи агресията си от основната линия във втория и третия сет. Носителят на 25 титли на ниво ATP използва мощния си първи сервис, за да доминира, а при ретур успяваше да пласира топката с по-голяма дълбочина и да поставя под напрежение ниския на ръст Фери, който получи овации на крака при напускането на корта.

„Невероятно е. Това винаги е бил турнирът от Големия шлем, на който съм изпитвал най-големи затруднения, а сега съм на финал на „Уимбълдън“, заяви Зверев в интервюто си на корта. „Изключително щастлив съм. Невероятно горд съм с екипа и с всички, които са част от това. Остава ни още един мач в неделя.“

С победата си за два часа и 14 минути Зверев стана едва третият германец, достигнал до финала на „Уимбълдън“, след трикратния шампион Борис Бекер и победителя от 1991 г. Михаел Щих.

Миналия месец Зверев сложи край на дългото си чакане за първа титла от Големия шлем, след като триумфира на „Ролан Гарос“, а по време на участието си на „Уимбълдън“ играе освободено. Преди тази година германецът никога не беше преминавал отвъд четвъртия кръг в турнира.

Зверев е загубил само два сета в шестте си мача в югозападен Лондон и вече има 13 поредни победи в турнири от Големия шлем. Последният му успех го изкачи с една позиция до №2 във виртуалната ранглиста. В понеделник той ще бъде в Топ 2 за първи път от май миналата година.

Зверев е едва третият тенисист в Откритата ера, който достига до финала на следващия турнир от Големия шлем, след като е спечелил първата си мейджър титла. Анди Мъри и Даниил Медведев също постигнаха това на Australian Open съответно през 2013 и 2023 г., но нито един от двамата не успя да вдигне трофея в Мелбърн.

В своя пети финал на турнир от Големия шлем Зверев ще се опита да направи още една крачка в Лондон. В мача за титлата в неделя от 16:00 часа британско време той ще се изправи срещу защитаващия титлата си Яник Синер или седемкратния шампион на „Уимбълдън“ Новак Джокович.

Ако Зверев триумфира на „Уимбълдън“, той ще стане едва седмият тенисист в Откритата ера, който печели „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“ в една и съща година. Така германецът ще се присъедини към елитния списък с Род Лейвър, Бьорн Борг, Рафаел Надал, Роджър Федерер, Новак Джокович и Карлос Алкарас.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago