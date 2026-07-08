Зверев продължава да пише историята си на трева

Александър Зверев се изправи срещу един от най-неудобните си съперници в сряда на „Уимбълдън“, но световният №3 превърна това предизвикателство в мотивация и направи силно заявление на трева, достигайки до нов етап в кариерата си.

След като беше загубил седем поредни мача срещу световния №7 Тейлър Фриц, Зверев промени сценария с убедителна победа с 6:4, 6:4, 6:2 за 1 час и 59 минути. Германецът, който спечели първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“ миналия месец и играе с огромна увереност, вече е на първия си полуфинал на „Уимбълдън“. Така той стана едва петият германец в Откритата ера, достигнал до последните четирима в All England Club.

„Надявам се да изиграя още два мача тук“, каза Зверев с усмивка. „Но засега съм изключително щастлив, че съм на полуфинал, особено срещу Тейлър, когото не бях побеждавал повече от две години. Той ме побеждаваше две поредни години… Изиграх фантастичен мач и съм много щастлив, че съм на полуфинал.“

След като стана и едва петият активен тенисист, достигнал полуфиналите и на четирите турнира от Големия шлем — присъединявайки се към Новак Джокович, Марин Чилич, Карлос Алкарас и Яник Синер — Зверев вече може да гледа към сблъсъка с британския участник с „уайлд кард“ Артър Фери за място във финала в югозападен Лондон.

Преди тазгодишното си представяне Зверев никога не беше преминавал четвъртия кръг в девет участия на „Уимбълдън“. Сега, ако спечели полуфинала в петък, той ще изпревари Карлос Алкарас и в понеделник ще си върне второто място в световната ранглиста за първи път от май миналата година. Преди четвъртфиналния си сблъсък с Фриц Зверев прогнозира мач, доминиран от сервиса, с малко дълги размени от основната линия. 29-годишният германец направи точно това, комбинирайки безпощадна точност на сервис с хладнокръвие в най-важните моменти.

След като спаси две точки за пробив в първия си сервис гейм, Зверев отново се оказа под напрежение, когато сервираше за първия сет при 5:4 и 15-40. Но високият 198 см германец бързо отговори с четири типични за него начални удара — два аса и два сервиса без връщане — за да се измъкне от опасността и да затвори откриващия сет.

Фриц взе медицински таймаут при 2:1 във втория сет, за да получи лечение на дясното коляно. Американецът, който този сезон се бори с тендинит в коляното, се върна на корта, но скоро беше пречупен в една от най-зрелищните размени в мача, в която Зверев направи три светкавични рефлексни волета, преди да призове публиката на корт №1 да вдигне още повече шума.

Докато интензитетът продължаваше да расте, дисциплината на Зверев от основната линия започна да прави разликата между двамата. Уязвимостта на Фриц при втори сервис ставаше все по-очевидна, като американецът спечели само 44% от тези точки — 11 от 25 — в първите два сета. Зверев многократно влизаше навътре в корта, за да атакува, и не позволяваше на Фриц да се установи в ритъм, когато първият му сервис не намираше целта.

Иронично обаче именно обичайно надеждният първи сервис на Фриц навън в крайна сметка му струва скъпо. Зверев блокира удара дълбоко към основната линия, след което пое контрол върху разиграването и реализира точка за пробив, печелейки възможността да сервира за аванс от два сета.

Зверев изпълни задачата без проблеми, а след това вдигна нивото си още повече в третия сет, надделявайки над Фриц с мощни печеливши бекхенди и впечатляващ сервис, за да завърши едно от най-впечатляващите си представяния на трева.

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Снимки: Imago