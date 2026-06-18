Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Въведеното през миналия сезон правило на БФС за “четиримата българи”, което важи и през настоящия, ще бъде разгледано от Европейската комисия.

Това става ясно от пост на специалиста по спортно право Георги Градев, който информира, че ЕК е допуснала неговата жалба.

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Въпросното правило гласи, че всеки тим от efbet Лига трябва да играе с минимум четирима футболисти, които са местно тренирани и/или имат право да играят за националните отбори на България. Ако даден клуб не иска да спазва правилото, той трябва да върне сума, свързана със солидарното плащане от УЕФА (б.а. малко под 200 000 евро за последния сезон), която се разделя между останалите отбори.

През миналото първенство това бяха първите четири в крайното класиране - Левски, ЦСКА 1948, Лудогорец и ЦСКА, а също така и изпадналият от елита Берое.

Освен това през предстоящия сезон всеки тим от елита ще трябва задължително да започва с български футболист до 23 години и той да е на терена минимум 45 минути. 12 месеца по-късно възрастта на родния състезател пада до 21 години.

Градев подава жалба до Европейската комисия със следните доводи: “Правило 4+1“ противоречи на Договора за функционирането на Европейския съюз.

То ограничава свободното движение на футболисти в ЕС, изкривява конкуренцията, поставя клубовете под неправомерен натиск, не доказва, че реално развива българския футбол.

Водещите клубове у нас не го спазват. А да се очаква малките клубове да изграждат таланти за националния отбор е наивно и нереалистично.

Така “правило 4+1“ се превръща не в инструмент за развитие, а в скрита такса.”

Лоша новина за въпросното правило долетя преди два дни и от Румъния. Там то е известно като “5+6”. Т.е. петима футболисти, които са местно тренирани и/или имат право да играят за националните отбори на Румъния, трябва да играят минимум 75% от официалните срещи. Ако даден клуб не го спазва, подлежи на глоба от 150 000 евро.

Казусът е малко по-различен от нашия, но идеята е същата - развитие на местни играчи и увеличаване на избора за националния отбор.

Два от тамошните клуба - Университатя Крайова 1948 и Рапид Букурещ, жалят пред КАС и на 16 юни 2026 година съдът в Лозана отменя правилото на Румънската футболна федерация.

КАС приема, че румънското правило противоречи на свободното движение на работници в ЕС, забраната за дискриминация по националност и правилата на конкуренцията в ЕС.

Т.е. румънските отбори не могат да бъдат принуждаван да използват футболисти по административен критерий, ако това ограничава правата на други футболисти от ЕС и нарушава конкуренцията между клубовете.

Освен България и Румъния, подобен подход за стимулиране на местни състезатели преди години бе възприела и Белгия, но и там нещата стигнаха до Европейската комисия.

Иначе, принципно, УЕФА одобрява такива решения на федерациите и заема техните страни, но законите на Европейския съюз са над тези на местните законодателства.

Интересно е да разберем и мнението на българските клубове относно този изключително важен казус. Засега няма официална информация какво мислят нашите топ отбори, но е факт, че нито един тим от efbet Лига не е подал жалба срещу него, макар да има известни индикации, че някои не са съгласни с правилото.

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