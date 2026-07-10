Тен Хаг отговори дали ще поема Нидерландия

Бившият наставник на Манчестър Юнайтед и Байер (Леверкузен) Ерик тен Хаг няма да бъде треньор на националния отбор на Нидерландия скоро. Това разкри самият той в изявление.

„Не съм на разположение за тази работа. Направих този съзнателен избор. Поне през следващите две години ще бъда изцяло фокусиран върху настоящия си проект“, каза Тен Хаг, който през януари 2026 г. стана технически директор на Твенте.

Erik ten Hag is niet beschikbaar als bondscoach: ‘De komende twee jaar zit ik bij FC Twente’https://t.co/TjeIqyQUBN — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) July 9, 2026

След поражението от Мароко с дузпи още на 1/8-финалите, Роналд Куман се оттегли като селекционер на Нидерландия. 63-годишният обяви решението си в социалните мрежи.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Така за наследник на Куман се спрягат имената на Арне Слот, Петер Бош и Михаел Райцигер.

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Снимки: Imago