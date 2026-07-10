Садио Мане сложи край на славната си кариера за Сенегал

Голямата звезда на сенегалския футбол Садио Мане обяви края на своята кариера в националния отбор. Новината беше потвърдена от футболната федерация на страната, която изрази своята благодарност към нападателя за неговия огромен принос.

„Садио Мане приключи кариерата си в националния отбор на Сенегал. Това е историческо решение след великите му постижения, благодарим му за всичко“, се казва в официалното съобщение на федерацията.

Une immense page se tourne pour le foot sénégalais ➡️ https://t.co/qGAohtvcF3



Quelques jours après l'élimination des Lions de la Teranga en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Sadio Mané a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale pic.twitter.com/GuDYHch2A6 — L'Équipe (@lequipe) July 10, 2026

В емоционално обръщение самият Мане заяви: „Знайте, че жертвах всичко за това знаме. Дадох всичко и винаги се борих яростно за нашата страна“. Последният мач на играча с националната фланелка се оказа драматичната загуба с 2:3 от Белгия след продължения.

Нападателят, който в момента носи екипа на саудитския Ал Насър, оставя зад гърба си впечатляваща статистика. Той е голмайстор номер едно в историята на Сенегал с 54 попадения в 130 изиграни мача. Върхът в кариерата му с „Лъвовете от Теранга“ безспорно е спечелването на Купата на африканските нации през 2021 г. Освен това той има и два сребърни медала от турнира през 2019 и 2026 г., като резултатът от финала с Мароко още се оспорва в съда.

Клубната кариера на 34-годишния футболист също е изключително богата. Пътят му в големия футбол започва от френския Метц, преминава през австрийския РБ Залцбург и английските Саутхемптън и Ливърпул, преди да стигне до германския колос Байерн (Мюнхен).

Най-големите си успехи на клубно ниво Мане постигна с мърсисайдци, с който печели Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, титлата във Висшата лига, ФА Къп и Карабао Къп. С Байерн става шампион на Германия и вдига Суперкупата на страната. От 2023 г. той е част от Ал- Насър, с който триумфира в първенството на Саудитска Арабия през 2026 г.

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