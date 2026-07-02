Пап Тиау: Боли, но трябва да поздравим отбора

Селекционерът на Сенегал Пап Тиау коментира поражението от Белгия с 2:3 в 1/16-финален мач от Световното първенство.

Африканският тим водеше с 2:0 до 86-ата минута, но допусна изравняване, което прати мача в продължения. Победният гол за европейците падна в 125-ата минута, когато Юри Тилеманс се разписа от дузпа.

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„Не искам да коментирам решението на съдията. Боли, но трябва да поздравим отбора, който се раздаде докрай. Не успяхме да управляваме добре преднината си от два гола. Всеки може да има своето мнение за дузпата, аз не искам да говоря много за това“, заяви Тиау.

„Имахме физически проблеми, някои играчи бяха изтощени, затова бяхме принудени да правим смени. Трябва да го приемем, такъв е футболът“, добави наставникът на Сенегал.

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Снимки: Gettyimages