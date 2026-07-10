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Изгряващата звезда на Мароко прие философски загубата от Франция и въобще не съжалява за избора си да играе за "атласките лъвове"

  • 10 юли 2026 | 13:42
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Изгряващата звезда на Мароко Аюб Буади, който направи отлично впечатление с изявите си на турнира, прие философски загубата от Франция с 0:2 на 1/4-финала на Мондиал 2026.

Аюб Буади се нареди зад Пеле в любопитна класация
Аюб Буади се нареди зад Пеле в любопитна класация

"В началото на мача знаехме, че срещу нас има страхотен отбор и ще бъде труден мач, в който трябва да направим изключителни усилия", каза 18-годишният футболист на Лил, цитиран от АФП. "Това е футбол и не може винаги да печелиш. Но този мач ще ни позволи да израснем, да научим за следващите турнири, да подобрим някои детайли, за да стигнем по-далеч", добави Буади.

"Опитахме се да наложим нашата игра, бяхме уточнили всички с треньора, но мачовете не са точна наука, не се случват, както си предвидил и трябва да се адаптираш", каза още халфът.

"Те направиха много хубави неща и трябва да го приемем. Знаем, че трябва да се подобрим, за да се върнем по-силни", добави още Буади, като Мароко ще е домакин на следващия Мондиал, редом до Испания и Португалия.

Аюб Буади е роден във Франция от марокански родители през 2027 година, като той е минал през всички юношески националния отбори на "петлите", а доскоро бе капитан на младежкия национален тим на Франция, преди да избере Мароко през май. "Нямам никакво съжаление, че избрах Мароко, много съм горд. Винаги съм казвал, че това бе избор на сърцето и независимо какво се случи, даваме всичко за фланелката", завърши Буади.

Полузащитникът се превърна във втория най-млад футболист в историята, играл в четвъртфинална фаза на Мондиал - след Краля на футбола Пеле. С изявите си Буади привлече вниманието на английските грандове Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед, както и на Арсенал.

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