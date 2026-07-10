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  3. Огура: Партньорството с Мартин в Ямаха ще бъде „интересно“

Огура: Партньорството с Мартин в Ямаха ще бъде „интересно“

  • 10 юли 2026 | 10:34
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Лидерът в шампионата в MotoGP Хорхе Мартин и победителят от последното състезание в Нидерландия Ай Огура ще преминат от Априлия в Ямаха през следващия сезон. Така те ще формират изцяло нов заводски състав за новата ера на спорта с 850-кубикови двигатели и гуми Пирели.

Много неща ще се променят с новите мотоциклети и гуми, но към момента това означава напускане на производител, който води в световния шампионат, за сметка на такъв, който е последен в класирането при конструкторите.

Ямаха потвърди Хорхе Мартин и Ай Огура като заводски пилоти за 2027
Ямаха потвърди Хорхе Мартин и Ай Огура като заводски пилоти за 2027

„Не искам да навлизам в големи подробности, но винаги взимам решенията, които смятам за най-добри за мен, за семейството ми и за бъдещето ми“, заяви Мартин.

„Същото беше, когато избрах Дукати в началото, след това избрах Априля, а сега избирам Ямаха“, каза още световният шампион за 2024 година.

Огура също не пожела да обсъжда подробно трансфера, който ще го издигне до статут на заводски пилот след два сезона в MotoGP с Тракхаус.

Ай Огура ликува с първата си победа в MotoGP, първата за Япония от 2004 година насам
Ай Огура ликува с първата си победа в MotoGP, първата за Япония от 2004 година насам

„Има толкова много неща, че няма да ги обяснявам тук. Просто видях това като нещо добро за мен и затова реших така.

„Колко силни можем да бъдем, ще разберем в бъдеще. Но като японски пилот е наистина важно да карам за заводски отбор, особено за японска марка.

„Също така е много важно да имам силен съотборник като Хорхе. Ще бъде интересно“, каза победителят от Ассен.

Въпреки настоящите трудности на Ямаха, докато Мартин и Огура заемат съответно първо и четвърто място в класирането, №1 все пак може да се появи на мотоциклет М1 през следващия сезон.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Нидерландия
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Нидерландия

„Честно казано, в момента не ме интересува дали съм първи, втори, трети или нещо друго - коментира Мартин класирането в шампионата. - Мисля, че това е просто статистика.

„Шампионатът е доста отворен. Всички са силни. Никога не знаеш дали ще успееш да задържиш преднината си за дълго. Така че не се вглеждам в това. Просто искам да продължа подготовката си с Априлия.

„В последното състезание видях, че все още ми липсва много скорост. Със сигурност стартирах добре, но момчетата от Тракхаус бяха много по-бързи от мен. Така че трябва да подобря представянето си. Да видим дали тук ще имаме тази възможност.

„Нашата цел за този уикенд ще бъде да влезем в топ шест. Заксенринг винаги е била трудна писта за мен, а миналата година имахме доста затруднения тук.“

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
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Снимки: Imago

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