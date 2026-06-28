Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Нидерландия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Нидерландия, която беше спечелена от Ай Огура пред Раул Фернандес и Хорхе Мартин:
Хорхе Мартин – 193 точки
Марко Бедзеки – 186
Фабио Ди Джанантонио – 177
Ай Огура – 168
Марк Маркес – 153
Раул Фернандес – 138
Педро Акоста – 133
Франческо Баная – 130
Алекс Маркес – 78
Фермин Алдегер – 76
Лука Марини – 70
Енеа Бастианини – 69
Брад Биндър – 60
Фабио Куартараро – 45
Диого Морейра – 43
Франко Морбидели – 43
Йоан Зарко – 34
Жоан Мир – 26
Алекс Ринс – 18
Джак Милър – 15
Топрак Разгатлиоглу – 11
Маверик Винялес – 10
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 5
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Микеле Пиро – 0
Лоренцо Савадори – 0
Ай Огура ликува с първата си победа в MotoGP, първата за Япония от 2004 година насамДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg