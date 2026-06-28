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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Нидерландия

  • 28 юни 2026 | 16:12
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Нидерландия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Нидерландия, която беше спечелена от Ай Огура пред Раул Фернандес и Хорхе Мартин:

  1. Хорхе Мартин – 193 точки

  2. Марко Бедзеки – 186

  3. Фабио Ди Джанантонио – 177

  4. Ай Огура – 168

  5. Марк Маркес – 153

  6. Раул Фернандес – 138

  7. Педро Акоста – 133

  8. Франческо Баная – 130

  9. Алекс Маркес – 78

  10. Фермин Алдегер – 76

  11. Лука Марини – 70

  12. Енеа Бастианини – 69

  13. Брад Биндър – 60

  14. Фабио Куартараро – 45

  15. Диого Морейра – 43

  16. Франко Морбидели – 43

  17. Йоан Зарко – 34

  18. Жоан Мир – 26

  19. Алекс Ринс – 18

  20. Джак Милър – 15

  21. Топрак Разгатлиоглу – 11

  22. Маверик Винялес – 10

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 5

  25. Кал Кръчлоу – 0

  26. Йонас Фолгер – 0

  27. Микеле Пиро – 0

  28. Лоренцо Савадори – 0

Ай Огура ликува с първата си победа в MotoGP, първата за Япония от 2004 година насам
Ай Огура ликува с първата си победа в MotoGP, първата за Япония от 2004 година насам
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Снимки: Sportal.bg

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