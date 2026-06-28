Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Нидерландия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Нидерландия, която беше спечелена от Ай Огура пред Раул Фернандес и Хорхе Мартин:

Хорхе Мартин – 193 точки Марко Бедзеки – 186 Фабио Ди Джанантонио – 177 Ай Огура – 168 Марк Маркес – 153 Раул Фернандес – 138 Педро Акоста – 133 Франческо Баная – 130 Алекс Маркес – 78 Фермин Алдегер – 76 Лука Марини – 70 Енеа Бастианини – 69 Брад Биндър – 60 Фабио Куартараро – 45 Диого Морейра – 43 Франко Морбидели – 43 Йоан Зарко – 34 Жоан Мир – 26 Алекс Ринс – 18 Джак Милър – 15 Топрак Разгатлиоглу – 11 Маверик Винялес – 10 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 5 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Микеле Пиро – 0 Лоренцо Савадори – 0

Ай Огура ликува с първата си победа в MotoGP, първата за Япония от 2004 година насам

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Снимки: Sportal.bg