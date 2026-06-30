Спартак (Варна) взе под наем бранител от Гьозтепе

Спартак (Варна) обяви нов футболист в своя състав. Бранителят Закария Тиндано ще играе при “соколите” следващия сезон под наем от Гьозтепе. Защитникът се подвизава миналата година в Ботев (Пловдив). Тиндано е и младежки национал на Кот д’Ивоар.

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Ето какво пишат от Спартак:

ФК Спартак Варна привлече Закария Тиндано!

ФК Спартак Варна привлече 19-годишния защитник Закария Тиндано, който пристига в клуба под наем от елитния турски Гьозтепе. Котдивоарският футболист е собственост на един от водещите клубове в турската Суперлига, а у нас вече бе част от състава на Ботев Пловдив.

Тиндано е младежки национал на Кот д’Ивоар.

Oфициално договорът му влиза в сила от 1 юли.

Пожелаваме на Закария здраве, много успехи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка!

Добре дошъл в Спартак, Закария!

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