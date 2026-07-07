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Ботев представя отбора на "Колежа"

  • 7 юли 2026 | 11:28
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Официалното представяне на отбора е една от най-обичаните традиции за „жълто-черната“ публика. За първи път след завръщането на отбора на реновирания стадион „Христо Ботев“ привържениците ще имат възможност да приветстват с аплодисменти всеки един от футболистите на представителния тим.

През годините представянето на „канарчетата“ се превърна в специален момент за всички ботевисти, като се провеждаше на различни места под тепетата. В паметта на феновете остават емблематични контроли на „Колежа“ и клубната база, както и представянето пред хиляди пловдивчани на стадион „Пловдив“ през 2012 година.

В неделя, малко след 20:00 часа, ще посрещнем заедно Тодор Неделев, Георги Миланов, техните съотборници и треньорския щаб на представителния отбор. От 20:30 часа ще започне контролата срещу Берое Стара Загора - исторически съперник, който полага усилия да съхрани своите традиции и да се завърне към успехите, с които е оставил своя отпечатък в българския футбол.

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