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Добри новини за Левски

  • 9 юли 2026 | 09:25
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Левски ще може да използва и в реванша с Борац едно от новите си попълнения – Давид Кусо. Анголецът бе ударен в главата в края на първата част на двубоя в Баня Лука и след почивката не се появи в игра. Лекарите преди това дадоха сигнал на Веласкес, че Кусо няма как да продължи и се появиха притеснения, че той може да има сътресение.

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац
Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

Опасенията обаче изчезнаха бързо. Оказа се, че проблемите му са дошли повече от уплаха. Фланговият футболист на „сините“ досега не бил участвал в двубой с толкова твърди действия от страна на съперниците си.

Вчера следобед „сините“ направиха тренировка, след като сутринта се завърнаха в България.

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