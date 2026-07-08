Синът на Тодор Батков се оплака от полицията в Баня Лука - псуваха и посягаха

Синът на бившия президент на Левски Тодор Батков - Тодор се оплака от отношението на полицията по време на гостуването на “сините” на Борац в Баня Лука от първия кръг на Шампионската лига. Батков се оплака, че органите на реда са го псували и са му посягали.

“Безобразно поведение на босненската полиция спрямо левскарите в сектор "А" - без причина! Униформен не ме беше псувал в лицето и не ми беше посягал - където и да съм бил по света! Досега... Нулева организация от домакините - далеч от нивото на Шампионска Лига! Левски е голяма лъжица за Борац”

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