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  3. Шампионът на Румъния е по-близо до мач с Левски

Шампионът на Румъния е по-близо до мач с Левски

  • 8 юли 2026 | 21:53
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Шампионът на Румъния е по-близо до мач с Левски

Румънският първенец Университатя (Крайова) надви първенеца на Беларус - Макслайн (Рогачев), с 4:1 като гост в първия мач от откриващия кръг на предварителните кръгове в Шампионската лига и се приближи до мач с родния Левски. “Сините” направиха равенство 1:1 в своя първи сблъсък срещу Борац (Баня Лука) вчера на босненска земя и след седмица на “Герена” ще се реши кой от двата тима ще се изправи срещу победителя от румънско-беларуската двойка.

Иначе през първото полувреме Щефан Баярам (4’) изведе Университатя напред, а малко след това Валерий Громко (20’) изравни за домакините. Равенството обаче не се задържа дълго и гостите от Румъния си върнаха аванса, а две попадения от дузпи отбеляза Асад Ал Хамлауи (24’, 43’). В добавеното време на срещата още един гол добави Стивън Нсимба (90'+4').

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Ако Университатя се класира и Левски свърши своята част от уравнението, двата тима ще се срещнат на стадион “Георги Аспарухов” на 21-ви юли (вторник). "Сините" пък играят своя реванш срещу Борац на 14-и юли (вторник), а момчетата от Крайова приемат в ответния сблъсък Макслайн на 15-и юли (сряда).

СНИМКА: Universitatea Craiova// FACEBOOK

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