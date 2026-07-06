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  3. Де Лаурентис: Ще се разбирам добре с Алегри, предложиха ми 200 играчи за два месеца

Де Лаурентис: Ще се разбирам добре с Алегри, предложиха ми 200 играчи за два месеца

  • 6 юли 2026 | 19:34
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Де Лаурентис: Ще се разбирам добре с Алегри, предложиха ми 200 играчи за два месеца

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис изрази голямото си задоволство от назначаването на Масимилиано Алегри за наставник на тима. Той също така разкри, че напоследък е получил огромен брой предложения за нови попълнения, но подчерта, че приоритетът на клуба е раздялата с голям брой от настоящите футболисти.

Официално: Алегри е новият треньор на Наполи
Официално: Алегри е новият треньор на Наполи

„Щастлив и горд съм, че успяхме да осигурим приемственост, избирайки треньор, който е спечелил толкова много в Италия и е бил на два финала в Шампионската лига. През последните два месеца ми предложиха 200 играчи за привличане. Аз обаче им отговарях да проявят търпение, защото в момента разполагаме с цели 47 футболисти. Така че трябва да се разделим с поне 25 от тях, преди да започнем преговори за нови попълнения. Във всеки отбор си има различни роли и ако на някои места има недостатъчно играчи, трябва да се обърнем към трансферния пазар.

В случай че търсим заместници, трябва първо да говорим с треньора. Алегри е отборен човек, така че с него ще се разбираме добре. Според мен няма нужда да купуваме никого. Вместо това трябва да се разделим с доста футболисти. Кевин Де Бройне? Юбилейната фланелка стои добре на всеки, който я носи съзнателно и с чувство на принадлежност“, коментира Де Лаурентис при представянето на екипа за новия сезон. Той също така увери, че ще има големи празненства през цялата кампания по случай 100-годишнината на клуба на 1 август. Освен това президентът на неаполитанците за пореден път призова градските власти да се задействат по изграждането на нов стадион.

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Снимки: Gettyimages

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