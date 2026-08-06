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Филип Янев разкри как протича възстановяването на звездата ни Валентина Георгиева

  • 6 авг 2026 | 13:11
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Филип Янев разкри как протича възстановяването на звездата ни Валентина Георгиева

Най-добрата родна състезателка по спортна гимнастика Валентина Георгиева ще пропусне предстоящото европейско първенство за жени и девойки в Загреб (Хърватия), тъй като се възстановява след операции на кръста и на коляното.

Днес старши треньорът на националния отбор Филип Янев разказа как протича възстановяването й.

"В момента тя е на почивка, иначе всеки ден е в залата. Работи това, което й се позволява от докторите. На последния контролен преглед на коляното д-р Иванов беше много доволен от етапа на развитие. Дал й е картбланш да почва да тича, да скача леко, но д-р Златев, който оперира кръста, не й позволява. И това, вероятно, ще започне да се случва началото на другата година.

Прогнози за възстановяване никой не може да даде и да направи по простата причина, че всеки организъм е различен, различно възстановяване, не могат да се дадат някакви конкретни дати. Но да кажем засега, ако вървят добре нещата, може би от март месец нататък ще започне да води по-сериозна подготовка и по-целенасочено по уредите. Здравето е преди всичко. Действаме според препоръките на докторите и се съобразяваме с тяхното мнение. Гледаме да не избързваме и да не правим някакви глупости, каквито обикновено треньорите допускат, за да се случат нещата по-бързо", завърши Филип Янев.

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