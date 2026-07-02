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Черно море взе португалско крило

  • 2 юли 2026 | 19:10
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Черно море взе португалско крило

ПФК Черно море привлече шестото си ново попълнение за лятната селекция, след като подписа с португалското крило Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Роден на 10 април 2000 година в Шавеш, Португалия, Барандаш притежава анголски корени. Висок е 175 см.

През последните два сезона Барандаш се състезава за Атлетико КП в третата португалска лига, където записва 50 мача и отбелязва 9 гола. В този период той се утвърждава като един от най-активните играчи на отбора, демонстрирайки постоянство, силна работа по фланга и умение да атакува пространствата.

Преди да се присъедини към Атлетико КП, португалецът преминава през няколко клуба в родината си, сред които Амаранте, Портосантензе, Педраш Салгадаш, Фелгейрас, Санта Марта и Абамбрес. Именно в тези отбори той изгражда основните си качества, развива своята техника и натрупва опит, който му позволява да се адаптира към различни стилове на игра.

С привличането на Дуарте Барандаш Черно море продължава да надгражда своята офанзивна линия и да добавя разнообразие в атаката. Очаква се португалецът да внесе допълнителна острота и конкуренция по крилата,

ПФК Черно море приветства новото попълнение и му пожелава успех с фланелката на „моряците“.

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