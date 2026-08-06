България изпраща пълен женски отбор на Европейското по спортна гимнастика в Загреб

България ще участва със седем състезателки на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб (Хърватия), която ще се проведе от 13 до 16 август.

При жените ще участват Никол Соколова, Никол Стоименова, Йоана Янкова, Елена Николова и Кристин Кръстева, а при девойките - Валерия Хинкова и Симона Георгиева.

"Съставът е ясен от може би две-три седмици.В многобоя ще участват Йоана Янкова, Никол Стоименова и Кристин Кръстева. Елена Николова ще играе на прескок и успоредка, а Никол Соколова – на земя и греда. При девойките сме с две момичета Валерия Хинкова и Симона Георгиева. Те проведоха също добра подготовка. Просто в момента този набор, тези две години, които попадат в официалните девойки на ФИГ, ни е малко по-слаб и просто няма достатъчно момичета на необходимото ниво. Избраха двете най-добри. За едната това ще бъде първо голямо международно състезание, а другата има известен международен опит, но не и от европейско първенство", каза старши треньорът на тима Филип Янев по време на откритата тренировка на отбора.

Европейските първенства са квалификация за Световните и има отборна надпревара. Според Янев, България няма шансове за пълен отбор за шампионата на планетата.

"Шансът е минимален, да не кажа почти никакъв. Но се надяваме на една или две индивидуални квоти. Затова пускаме и три многобойки, които имат шанс да се класират индивидуално за Световното", добави наставникът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google