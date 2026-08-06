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Никол Стоименова: Доста съм уверена в съчетанието на греда

  • 6 авг 2026 | 14:34
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Никол Стоименова: Доста съм уверена в съчетанието на греда

Националката по спортна гимнастика Никол Стоименова заяви, че е доволна от подготовката и се чувства най-уверена на греда преди Европейското първенство за жени и за девойки в Загреб (Хърватия), която ще се проведе от 13 до 16 август.

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България ще бъде представена от седем състезателки. При жените ще участват Никол Соколова, Никол Стоименова, Йоана Янкова, Елена Николова и Кристин Кръстева, а при девойките - Валерия Хинкова и Симона Георгиева.

Гимнастичките ни с открита тренировка преди Европейското в Загреб
Гимнастичките ни с открита тренировка преди Европейското в Загреб

"Мисля, че много добре ни подготвят с моделирани тренировки, с контролни. Затова се чувствам готова за напрежението на състезанието. Надявам се, ако си изиграя всичко без груби грешки, може да стане за квота за Световното първенство. Доста съм уверена в съчетанието на греда и се надявам, че ще го изиграя хубаво и това е да е от по-високите ми оценки за многобоя. На успоредката ми е най-трудно, но се надявам да си я изиграя", каза Стоименова по време на откритата тренировка на представителния тим.

"Много е хубаво да имаш някой да те подкрепя, да вика, да те надъхва за съчетанията, затова мисля, че ще ми помага много. По принцип не гледам публиката, но винаги е хубаво да имаш подкрепа от публиката", добави тя.

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