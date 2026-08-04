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Гимнастическият елит се събира във Франкфурт: 101 грации от 73 държави в битка за световните медали и олимпийските квоти

  • 4 авг 2026 | 16:07
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Гимнастическият елит се събира във Франкфурт: 101 грации от 73 държави в битка за световните медали и олимпийските квоти

Най-добрите срещу най-добрите! От 12 до 16 август Франкфурт ще се превърне в столица на художествената гимнастика, а на световния килим ще излязат 101 индивидуални гимнастички от 73 национални федерации. Световният шампионат събира представители на Европа, Азия, Америка, Африка и Океания, и обещава една от най-силните битки на индивидуалната сцена през този олимпийски цикъл.

България влиза в голямата битка със Стилияна Николова и Ева Брезалиева. И двете ни представителки са заявени за пълна програма - обръч, топка, бухалки и лента. За Стилияна Франкфурт е поредна среща с най-големите имена на световната сцена, а Ева ще има възможност отново да покаже класата си сред абсолютния елит.

А конкуренцията е повече от впечатляваща. Пред родна публика ще излезе олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев, която е заявена на четирите уреда. Германия разполага още с Лада Пуш и Анастасия Симакова, като те си разпределят участията на отделните уреди.

Украйна идва начело с една от големите "звезди" на новото поколение - Тайсия Онофрийчук, заявена за всички четири уреда. В украинския състав са още Анастасия Икан и Полина Карика.

Италия ще разчита на световната шампионка и олимпийска медалистка София Рафаели, както и на изключително силната Тара Драгаш. И двете са заявени на четирите уреда - още една заявка за сериозна италианска роля в разпределението на отличията.

Русия се завръща на световната сцена с три гимнастички - Мария Борисова, Арина Ковшова и София Илтерякова. Според поименната заявка трите си разпределят четирите уреда, като Борисова е записана за топка, бухалки и лента, Ковшова - обръч, бухалки и лента, а Илтерякова - обръч и топка.

Сериозно присъствие има и Беларус. Във Франкфурт е заявена олимпийската медалистка Алина Харнаско, която ще играе пълна програма. До нея са Даря Виаренич и Никол Лиаута.

От Азия идва още една от основните претендентки за челните позиции - Тахмина Икромова от Узбекистан, заявена и на четирите уреда. Китай ще бъде представен от Зилу Уан и Ци Уан , Япония - от Наруха Сузуки и Мирано Кита, а Казахстан - от Акмарал Йерекешева и Айбота Йертайкъзи. В заявката са още гимнастички от Киргизстан, Република Корея, Индия, Филипините, Лаос, Сингапур и Китайско Тайпе.

Израел също пристига с две индивидуалистки - Даниела Муниц и Мейтал Мааян Сумкин, като и двете са заявени на всички четири уреда.

Сред имената, които заслужават специално внимание, е и Вера Туголукова, която ще представя Кипър и е заявена за пълна програма.

Южна и Северна Америка също изпращат силни представители. Голямото име на Бразилия е Барбара Домингос, а в заявката на страната са още Джована Сантос и Мария Едуарда Александре. САЩ ще бъдат представени от Меган Чу и Рин Кийс, Канада - от Пин Ронг Лий и Яна Алемам, а Мексико - от Ана Луиса Абрахам и Марина Малпика. На световната сцена ще видим още представителки на Аржентина, Боливия, Чили, Коста Рика, Куба, Гватемала, Пуерто Рико, Ел Салвадор, Венецуела и Аруба.

Африка също ще има своите представителки във Франкфурт. Египет пристига с Фарида Бахнас и Лина Хелейка, Република Южна Африка ще бъде представена от Стефани Димитрова, Намибия - от Емилия Еканджо, Кот д'Ивоар - от Анаис Осонон, а Того - от Матилд Маджоли.

От Океания Австралия е с три заявени гимнастички - Мияби Акия, София Хемингс и Вероника Ушакова, които си разпределят уредите, докато Нова Зеландия ще бъде представена от Хавана Хопман на пълна програма.

Пет дни, четири уреда и световният елит на едно място. Франкфурт е готов за голямата битка. България - също!

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