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Варна изпрати тържествено грациите за Световното във Франкфурт

  • 7 авг 2026 | 17:00
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Варна изпрати тържествено грациите за Световното във Франкфурт

Българският национален отбор по художествена гимнастика – индивидуално и ансамбъл, днес беше официално изпратен за предстоящото Световно първенство във Франкфурт, Германия. Тържествената церемония се състоя в "Спорт Палас" във Варна.

На събитието присъстваха националките от ансамбъла, Стиляна Николова и техните треньорки. Единствено Ева Брезалиева не успя да бъде част от официалното изпращане.

Сред официалните гости бяха директорът на Общинско предприятие „Спорт – Варна“ Юрджан Ахмед, новият директор на Двореца на културата и спорта Николай Николов, международният съдия по художествена гимнастика и ръководител на клуб „Чар-ДКС“ Филипа Филипова, ръководителят на клуб „Грация“ – Варна Кристиана Генчева, както и новият директор на Национална спортна база "Спорт палас"

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По време на церемонията националките получиха българския трибагреник с пожелание достойно да представят България и да се завърнат с нови отличия от световния шампионат. На гимнастичките бяха подарени и емблематичните корабийки на легендата в художествената гимнастика Мария Чиприанова – символ на късмета, който по традиция съпътства националните състезателки при заминаването им за големи международни форуми.

От ръководството на Двореца на културата и спорта момичетата и техните треньорки получиха и златни юбилейни плакети като знак на признателност за успехите им и с пожелание за нови медали от Световното първенство във Франкфурт.

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