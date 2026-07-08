Предстартовата промяна, която провали състезанието на Люис Хамилтън

Ферари не започна уикенда за Гран При на Великобритания по най-оптимистичния начин, след като инженерите на тима прогнозираха изоставане от шест десети от секундата спрямо доминиращия отбор на Мерцедес само по правите.

Последва обаче напълно неочакван обрат, който изненада дори пилотите, след като Люис Хамилтън спечели шокиращ полпозишън за спринтовото състезание. Въпреки че победата в крайна сметка отиде при Андреа Кими Антонели, представянето на Хамилтън беше достойно за уважение, като той завърши втори в спринта, а в неделя се нареди трети, зад съотборника си и победител в състезанието Шарл Леклер.

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Монегаскът се възползва от силна първа част на надпреварата, изпреварвайки стартиралия от полпозишъна Антонели още в първата обиколка. Той също така натрупа преднина от 10 секунди пред съотборника си Хамилтън, който беше възпрепятстван от промяна в настройките преди състезанието.

„Шарл свърши страхотна работа днес, а цялата магия, която имах в петък, просто изчезна през уикенда“, заяви седемкратният световен шампион.



„Що се отнася до баланса, забелязах, че Шарл е увеличил натоварването на предницата в сравнение с квалификацията, добавяйки крило, докато аз усещах колата много презавиваща с настройките на диференциала, които имахме.



„Затова свалих от крилото и в резултат на това в началото на състезанието имах огромно недозавиване“, допълни Хамилтън.

Хамилтън: Днес просто нямах необходимото темпо

Докато Леклер е добавил повече натоварване отпред, Хамилтън е поел в обратната посока в опит да възвърне стабилността на задната част, като е намалил натоварването на предницата, за да стабилизира задната ос.

„Предницата напълно ми липсваше - обясни британецът. - Прекалено много намалихме [натоварването] на предното крило и това е моя отговорност, както и на инженерния екип.“

По време на първия стинт той се бореше да накара колата да завива не само в бавните секции като „Вилидж“ и „Дъ Лууп“, където е необходима голяма ротация, но и в по-бързите зони като „Стоу“ и „Копс“. За съжаление на Хамилтън, загубата на време в „Копс“ има верижен ефект, тъй като пилотът пренася загубената скорост към последващата веднага след това комбинация от завои „Магътс“, „Бекетс“ и „Чапъл“.

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Прекомерното недозавиване в този участък генерира напрежение в гумите до такава степен, че в един момент Хамилтън почти е усетил образуването на грейнинг. Това е нещо, което доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели беше подчертал, след като събра данни от дългите серии обиколки в петъчната тренировка и съботния спринт.

„Това, което видяхме, е, че недозавиването всъщност натоварва предницата твърде много“, каза шефът на моторните спортове в Пирели Дарио Марафуски.



„То не генерира температура, но ви прави по-склонни към повишено износване. Така че от гледна точка на гумите, вярвам, че не си струва да се настройва колата с тенденция към недозавиване“, добави още той.

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Впоследствие Хамилтън се опита да промени баланса, като работи с инженерите по наличните настройки от волана, намесвайки се в диференциала и спирането с двигателя, както и в начина, по който подхожда към различните завои. Британецът успя донякъде да смекчи ситуацията, дотолкова, че времената му за обиколка постепенно започнаха да спадат и да се доближават до тези на Леклер.

„Дори не можех да накарам колата да завие до средата на първия стинт, когато успях да я накарам да завива малко по-добре с някои промени в диференциала. Но дотогава разликата вече беше огромна. След това дойдоха и петте секунди в бокса и оттам нататък проблемите следваха един след друг“, каза седемкратният шампион, който завоюва своя 16-ти подиум пред родна публика.

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Снимки: Gettyimages