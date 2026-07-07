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Хамилтън очаква наказания за пилотите на Мерцедес заради проблеми с двигателите

  • 7 юли 2026 | 13:16
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Люис Хамилтън прогнозира, че Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели ще получат наказания за превишаване на броя използвани компоненти по задвижващата система по-късно през сезона във Формула 1. Седемкратният световен шампион насочи вниманието към проблемите с надеждността на Мерцедес от началото на сезона, като същевременно похвали Ферари за добрата работа в това отношение.

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„Изключително съм впечатлен - заяви Хамилтън относно надеждността на Ферари. - Мисля, че влязохме в сезона със знанието, че трябва да подобрим процесите си и начина, по който изпълняваме всичко през състезателните уикенди.

„Това е нещо, към което се стремяхме още миналата година. Всеки един човек в отбора допринася с толкова много и дава най-доброто от себе си. Момчетата в гаража работят изключително здраво за спиранията в бокса. Имаме страхотни питстопове.

„Всички във фабриката работиха усилено, за да постигнат тази постоянство, и мисля, че в крайна сметка точно това ще направи разликата тази година“, добави британецът.

И Ръсел, и Антонели вече имат по едно отпадане през сезона, причинено от проблеми с електрониката – Ръсел по време на Гран При на Канада, а Антонели в Барселона. Хамилтън подозира, че това може да създаде проблеми и за двамата пилоти по-късно през годината.

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„Виждате, че двигателите като цяло имат повече проблеми тази година, отколкото обикновено. Не знам каква е ситуацията с батериите при Джордж и Кими, но в някакъв момент трябва да има наказания, предполагам, тъй като имаме само две батерии или нещо подобно за целия сезон“, коментира Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages

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