Хамилтън: Днес просто нямах необходимото темпо

Люис Хамилтън завърши трети на пистата в Гран При на Великобритания и остана без шанс да пробва атака към челото с меките гуми, които получи малко преди финала.

„Победата в Гран При на Великобритания е страхотно изживяване, поздравления за Шарл – заяви Хамилтън. – Това е страхотен резултат и за тима.

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„Днес просто нямах необходимото темпо. Направих фалстарт, наказаха ме с 5 секунди, но Шарл днес беше по-бърз от мен. Имах проблеми с баланса на колата и дадох всичко, което можах, благодарен съм, че се качих на подиума.

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„Изглежда, че можем да се борим с Мерцедес. Не съм сигурен какво стана с Кими, но тимът ни върши феноменална работа. Имаме още работа, за да свием напълно разликата като чисто представяне. Две победи този сезон, това е фантастично.“

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Снимки: Gettyimages