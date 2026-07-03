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ЦСКА привлече един от големите таланти на България

  • 3 юли 2026 | 11:18
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ЦСКА продължава целенасочената си политика по привличане на едни от най-перспективните млади футболисти в страната. „Червените“ си осигуриха услугите на полузащитника Кристиян Митрушев, съобщава „Детски футбол“. Халфът досега беше част от школата на Академик (Пловдив).

"Лигата на талантите" гостува на Академик (Пловдив) и представя Кристиян Митрушев
"Лигата на талантите" гостува на Академик (Пловдив) и представя Кристиян Митрушев

Митрушев е третият футболист от набор 2010 на пловдивския клуб, който преминава към ЦСКА това лято. Преди него същата стъпка направиха Максим Палиев и Николай Андреев.

Младият халф пристига в София след два изключително успешни сезона в Елитнитегрупи. Под ръководството на Георги Недевски той беше сред един от лидерите на Академик както в първенството до 15 години, така и в това до 16 години.

През сезон 2024/25 Митрушев беше определен за най-добър футболист в Елитната група U15, а само година по-късно зае второто място в класацията за най-добър играч на Елитната група U16 за сезон 2025/26.

Според информацията от „Армията“ клубът има ясно изграден план за развитието на полузащитника и го разглежда като футболист с потенциал за дългосрочно израстване в системата на ЦСКА. Именно това е една от основните причини „червените“ да насочат вниманието си към него още преди края на изминалия сезон.

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