ЦСКА III падна от Струмска слава

Струмска слава победи с 2:1 третия отбор на ЦСКА в първата лятна контрола. На стадион "Бенковски" в Костенец футболистите на Славата бяха отборът, който предимно владееше топката. В началото на мача Милен Войнов откри резултата след като капитанът Аспарухов го изведе сам срещу вратаря на домакините, и той хладнокръвно отбеляза. Добри възможности се откриха пред Аспарухов и Китан Василев.

В началото на второто полувреме Александър Аспарухов удвои преднината на Славата, след като засече с глава хубаво центриране на Никола Митков. Домакините върнаха едно попадение чрез Мартин Раленков в последната минута на мача след изпълнение на ъглов удар.

Следващата проверка на Струмска слава е в събота (11 юли) срещу тима на Септември (Симитли). Часът на срещата ще бъде обявен допълнително.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google