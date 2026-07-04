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ЦСКА III падна от Струмска слава

  • 4 юли 2026 | 13:33
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ЦСКА III падна от Струмска слава

Струмска слава победи с 2:1 третия отбор на ЦСКА в първата лятна контрола. На стадион "Бенковски" в Костенец футболистите на Славата бяха отборът, който предимно владееше топката. В началото на мача Милен Войнов откри резултата след като капитанът Аспарухов го изведе сам срещу вратаря на домакините, и той хладнокръвно отбеляза. Добри възможности се откриха пред Аспарухов и Китан Василев.

В началото на второто полувреме Александър Аспарухов удвои преднината на Славата, след като засече с глава хубаво центриране на Никола Митков. Домакините върнаха едно попадение чрез Мартин Раленков в последната минута на мача след изпълнение на ъглов удар. 

Следващата проверка на Струмска слава е в събота (11 юли) срещу тима на Септември (Симитли). Часът на срещата ще бъде обявен допълнително.

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