ЦСКА спечели Купата на БФС при набор 2012

ЦСКА спечели Купа БФС при децата, родени през 2012 година. В драматичен финал, игран в Етрополе, „червените“, водени от треньора Мартин Иванов, надделяха над Етър с 4:3 след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши без попадения - 0:0.

Първата част предложи напрежение и положения пред двете врати, като тимът на Етър бе много близо до откриване на резултата, но удар на „виолетовите“ срещна гредата.

Развръзката дойде след изпълнение на наказателни удари. След първите пет дузпи резултатът остана равен - 3:3. При шестата дузпа вратарят на ЦСКА Валентин Илиев се превърна в герой, след като спаси удара на съперника. Веднага след това Никола Владимиров реализира решителната дузпа и донесе трофея на „армейците“ за крайното 4:3.

Стартови състави:

Етър: Александър Стайков, Стефан Кънев, Никола Лесичков, Александър Йорданов, Иван Ванков, Александър Илиев, Михаил Боев, Радослав Георгиев, Борис Петров, Йордан Дойнов, Стефан Илиев;

ЦСКА: Валентин Илиев, Георги Жбантов, Васил Вълков, Никола Петров, Самуил Мочев, Никола Владимиров, Денислав Черкезов, Емил Минев, Денис Тонев, Кирил Стоичков, Кристиян Гълъбов

