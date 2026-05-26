Промени в програмата за последният кръг на Югозападната Трета лига

Мачовете от последният 34-и кръг на Югозападната Трета лига трябва да се проведат на 30 май, събота от 18:00 часа, сочи програмата. Някои от отборите обаче постигнаха договорка да изиграят срещите помежду си на по-ранни дата или начален час. Така се стигна до корекции.

Югозападна Трета лига – XXXIV кръг

29 май 2026 г., петък, 16:00 часа:

Банско тийм (Банско) - Балкан (Ботевград)

30 май 2026 г., събота, 11:00 часа:

Сливнишки герой (Сливница) - Славия II (София)

30 май 2026 г., събота, 16:00 часа:

В Костенец: ЦСКА III (София) - ОФК Костинброд