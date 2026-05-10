Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски U15
  3. Левски изпусна аванс срещу ЦСКА при 15-годишните

Левски изпусна аванс срещу ЦСКА при 15-годишните

  • 10 май 2026 | 13:41
  • 702
  • 0
Левски изпусна аванс срещу ЦСКА при 15-годишните

ЦСКА и Левски не излъчиха победител в дербито на 26-ия кръг в Елитната група до 15 години. Двата отбора завършиха при резултат 1:1. За "сините" точен бе Явов Славчев в 18-ата минута, а след почивката Румен Даскалов (63') отбеляза за "армейците".

Левски откри резултата още в 18-ата минута, когато пред Явор Славчев се откри сериозно пространство. Нападателят напредна и с мощен удар не остави шансове на вратаря. Малко след попадението гостите имаха отлична възможност да удвоят аванса си, но до втори гол не се стигна. Пет минути преди почивката домакините отговориха с опасен изстрел, който премина встрани от вратата.

"Сините" също създадоха напрежение пред противниковата врата, след като Лондон Йескас стреля опасно от пряк свободен удар, но стражът успя да избие в корнер.

През второто полувреме ЦСКА заигра по-активно и усилията на "червените" дадоха резултат в 63-тата минута. Тогава Румен Даскалов се озова на точното място в наказателното поле и възстанови равенството - 1:1.

Малко по-късно Антоан Петров бе изведен зад отбраната на домакините, но ситуацията завърши само с ъглов удар. В самия край на срещата ЦСКА можеше да стигне до пълен обрат. Цветослав Цветанов получи добра топка в наказателното поле, но ударът му срещна страничната греда.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Неймар със специално съобщение към играч на Локомотив (Пд)

Неймар със специално съобщение към играч на Локомотив (Пд)

  • 10 май 2026 | 13:21
  • 1315
  • 0
Спартак (Варна) 1:1 Славия, "белите" изравниха

Спартак (Варна) 1:1 Славия, "белите" изравниха

  • 10 май 2026 | 14:15
  • 2621
  • 12
БФС с позиция след расисткия скандал на "Тича"

БФС с позиция след расисткия скандал на "Тича"

  • 10 май 2026 | 13:02
  • 1170
  • 0
Фенове на Ботев: Няма да стоим безучастни, когато с нас се подиграват откровени комплексарчета като Давидов

Фенове на Ботев: Няма да стоим безучастни, когато с нас се подиграват откровени комплексарчета като Давидов

  • 10 май 2026 | 11:20
  • 1861
  • 4
Кметът на Стара Загора ще спасява Берое в сряда

Кметът на Стара Загора ще спасява Берое в сряда

  • 10 май 2026 | 10:36
  • 2113
  • 7
В Испания: Свидетели сме на триумфа на Веласкес

В Испания: Свидетели сме на триумфа на Веласкес

  • 10 май 2026 | 10:16
  • 10610
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 1:1 Славия, "белите" изравниха

Спартак (Варна) 1:1 Славия, "белите" изравниха

  • 10 май 2026 | 14:15
  • 2621
  • 12
Трансферна бомба в родния волейбол! Цветан Соколов подписа с Дея

Трансферна бомба в родния волейбол! Цветан Соколов подписа с Дея

  • 10 май 2026 | 14:42
  • 147
  • 0
Гран При на Франция: Драмата започна още преди старта (следете на живо)

Гран При на Франция: Драмата започна още преди старта (следете на живо)

  • 10 май 2026 | 14:42
  • 606
  • 0
Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

  • 10 май 2026 | 13:32
  • 4014
  • 5
Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

  • 10 май 2026 | 07:47
  • 24432
  • 25
Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

  • 10 май 2026 | 08:25
  • 9490
  • 17