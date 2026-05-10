Левски изпусна аванс срещу ЦСКА при 15-годишните

ЦСКА и Левски не излъчиха победител в дербито на 26-ия кръг в Елитната група до 15 години. Двата отбора завършиха при резултат 1:1. За "сините" точен бе Явов Славчев в 18-ата минута, а след почивката Румен Даскалов (63') отбеляза за "армейците".

Левски откри резултата още в 18-ата минута, когато пред Явор Славчев се откри сериозно пространство. Нападателят напредна и с мощен удар не остави шансове на вратаря. Малко след попадението гостите имаха отлична възможност да удвоят аванса си, но до втори гол не се стигна. Пет минути преди почивката домакините отговориха с опасен изстрел, който премина встрани от вратата.

"Сините" също създадоха напрежение пред противниковата врата, след като Лондон Йескас стреля опасно от пряк свободен удар, но стражът успя да избие в корнер.

През второто полувреме ЦСКА заигра по-активно и усилията на "червените" дадоха резултат в 63-тата минута. Тогава Румен Даскалов се озова на точното място в наказателното поле и възстанови равенството - 1:1.

Малко по-късно Антоан Петров бе изведен зад отбраната на домакините, но ситуацията завърши само с ъглов удар. В самия край на срещата ЦСКА можеше да стигне до пълен обрат. Цветослав Цветанов получи добра топка в наказателното поле, но ударът му срещна страничната греда.