Аржентина с последна тренировка в Маями

Националният отбор на Аржентина завърши своята подготовка в Маями, преди да отпътува за Атланта, където ще се изправи срещу Египет в осминафинален двубой от световните футболни финали.

Действащите световни шампиони си осигуриха място в следващата фаза след трудна победа с 3:2 над Кабо Верде в петък, постигната след продължения. Решителното попадение дойде в 111-та минута след автогол на Диней Боржес.

Лионел Меси продължава да впечатлява на турнира, като вече има седем гола на сметката си. С попадението си срещу африканския островен тим той увеличи рекорда си за най-много голове в историята на надпреварата, достигайки кота от 20 попадения.

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