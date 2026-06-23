Бразилският ветеран Тиаго Силва отново е футболист на Флуминензе. Новината беше официално потвърдена от клуба.
41-годишният защитник наскоро напусна Порто, където премина през януари. Договорът му с португалския гранд беше за шест месеца, с опция за удължаване до 2027 г., но от клуба решиха да не я активират.
Тиаго Силва е част от системата на Флуминензе между 1995 и 2003 г., а за първия отбор играе от 2006 до 2009 г., както и в периода от 2024 до края на 2025 г.
„Някои истории никога не свършват. Чудовището Тиаго Силва се завърна във Флуминензе“, гласи съобщението на бразилския клуб.
Снимки: Gettyimages