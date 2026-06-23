Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Норвегия - Сенегал
  1. Sportal.bg
  2. Флуминензе
  3. Тиаго Силва се завърна във Флуминензе

Тиаго Силва се завърна във Флуминензе

  • 23 юни 2026 | 04:04
  • 91
  • 0
Тиаго Силва се завърна във Флуминензе

Бразилският ветеран Тиаго Силва отново е футболист на Флуминензе. Новината беше официално потвърдена от клуба.

41-годишният защитник наскоро напусна Порто, където премина през януари. Договорът му с португалския гранд беше за шест месеца, с опция за удължаване до 2027 г., но от клуба решиха да не я активират.

Тиаго Силва е част от системата на Флуминензе между 1995 и 2003 г., а за първия отбор играе от 2006 до 2009 г., както и в периода от 2024 до края на 2025 г.

„Някои истории никога не свършват. Чудовището Тиаго Силва се завърна във Флуминензе“, гласи съобщението на бразилския клуб.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Скалони: Не знам какво повече може да се каже за Меси

Скалони: Не знам какво повече може да се каже за Меси

  • 22 юни 2026 | 23:37
  • 890
  • 1
Рангник: Можехме да постигнем повече, но като цяло се представихме добре

Рангник: Можехме да постигнем повече, но като цяло се представихме добре

  • 22 юни 2026 | 23:33
  • 584
  • 0
Камата след поредното постижение на Меси: Всички спорове са излишни

Камата след поредното постижение на Меси: Всички спорове са излишни

  • 22 юни 2026 | 23:13
  • 1233
  • 8
Безпрецедентно дълго прекъсване не спря Франция, Мбапе настигна Клозе и подгони Меси

Безпрецедентно дълго прекъсване не спря Франция, Мбапе настигна Клозе и подгони Меси

  • 23 юни 2026 | 03:48
  • 23754
  • 105
В Турция: Станимир Стоилов отказа на Фенербахче

В Турция: Станимир Стоилов отказа на Фенербахче

  • 22 юни 2026 | 22:47
  • 12921
  • 17
Моуриньо посочи скрития фаворит на Световното първенство и се аргументира

Моуриньо посочи скрития фаворит на Световното първенство и се аргументира

  • 22 юни 2026 | 22:45
  • 6185
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Безпрецедентно дълго прекъсване не спря Франция, Мбапе настигна Клозе и подгони Меси

Безпрецедентно дълго прекъсване не спря Франция, Мбапе настигна Клозе и подгони Меси

  • 23 юни 2026 | 03:48
  • 23754
  • 105
Лео Меси покори нов връх и класира Аржентина напред

Лео Меси покори нов връх и класира Аржентина напред

  • 22 юни 2026 | 22:01
  • 50572
  • 391
Норвегия 3:1 Сенегал, нов гол на Холанд

Норвегия 3:1 Сенегал, нов гол на Холанд

  • 23 юни 2026 | 03:00
  • 1553
  • 7
Край! Меси подобри рекорда на Клозе и вече е с най-много голове в историята на световните финали

Край! Меси подобри рекорда на Клозе и вече е с най-много голове в историята на световните финали

  • 22 юни 2026 | 20:41
  • 13904
  • 51
ЦСКА прави Сенси най-скъпия футболист в efbet Лига, заплатата му ще е огромна

ЦСКА прави Сенси най-скъпия футболист в efbet Лига, заплатата му ще е огромна

  • 22 юни 2026 | 18:58
  • 40906
  • 90
В Турция: Станимир Стоилов отказа на Фенербахче

В Турция: Станимир Стоилов отказа на Фенербахче

  • 22 юни 2026 | 22:47
  • 12921
  • 17