Тиаго Силва се завърна във Флуминензе

Бразилският ветеран Тиаго Силва отново е футболист на Флуминензе. Новината беше официално потвърдена от клуба.

41-годишният защитник наскоро напусна Порто, където премина през януари. Договорът му с португалския гранд беше за шест месеца, с опция за удължаване до 2027 г., но от клуба решиха да не я активират.

Algumas histórias nunca vão ter fim.



O Monstro Thiago Silva está de volta ao Fluminense. #TheMonsterIsBack pic.twitter.com/0ovJBpjIHJ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 22, 2026

Тиаго Силва е част от системата на Флуминензе между 1995 и 2003 г., а за първия отбор играе от 2006 до 2009 г., както и в периода от 2024 до края на 2025 г.

„Някои истории никога не свършват. Чудовището Тиаго Силва се завърна във Флуминензе“, гласи съобщението на бразилския клуб.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages