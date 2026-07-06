Официално: Янис Адетокунбо е ново попълнение на Маями Хийт

Маями Хийт потвърдиха привличането на Янис Адетокунбо, двукратен носител на наградата за MVP в НБА, в трансфер, който разтърсва летния пазар на северноамериканската баскетболна лига. 31-годишният гръцки нападател напуска Милуоки Бъкс.

Официализирането на сделката стана в понеделник, 6 юли, дата, която отбеляза откриването на трансферния пазар в НБА. Преминаването на играча в отбора от Флорида беше обявено от американската преса от около две седмици и сега вече е потвърдено.

В замяна на Адетокунбо, Милуоки Бъкс получават няколко играчи и бъдещи избори от драфта. Припомняме, че именно в Бъкс гъркът стана шампион на НБА през 2021 г., клуб, който го избра на драфта през 2013 г.

Организацията от Уисконсин описа спортиста като своето „сърце и душа“, признавайки го за „най-великия играч в историята на отбора“ и подчертавайки силната му връзка с града.

Трансферът на Янис предизвика поредица от други движения на пазара. Сред най-значимите размени са тези на Джейлън Браун, който се премести от Бостън във Филаделфия, на Кауай Ленард, който смени Лос Анджелис Клипърс с Торонто, и на Джа Морант, който напусна Мемфис, за да се отправи към Портланд.

Междувременно, очакванията остават високи относно бъдещето на Леброн Джеймс, който обяви напускането си от Лос Анджелис Лейкърс и държи феновете в напрежение относно следващата си дестинация.

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Снимки: Gettyimages