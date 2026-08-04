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Още един входящ трансфер за Политехника

  • 4 авг 2026 | 18:40
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Още един входящ трансфер за Политехника

Новакът в Sesame НБЛ Политехника Дупница представи още едно ново попълнение за сезон 2026/27. Това е 22-годишният Стефан Аджич. По-рано днес дупничани обявиха официално и трансфера на Алек Жеков.

“БК Политехника Дупница представя второто си ново попълнение за дебютния сезон на клуба в Националната баскетболна лига!

Към лилаво-оранжевото семейство се присъединява 22-годишният Стефан Аджич. Високият 198 см състезател може да играе и на двете гардови позиции и ще добави ръст, универсалност и плеймейкърски умения към състава ни.

През изминалия сезон Стефан защитава цветовете на КК Ловчен. Той помага на отбора да завърши на четвърто място в първенството на Черна гора и да спечели участие в силния международен турнир ABA League 2.

Един от новаците в Sesame НБЛ обяви първо попълнение за новия сезон
Един от новаците в Sesame НБЛ обяви първо попълнение за новия сезон

Сега младият гард прави следващата крачка в своята кариера, като се присъединява към Политехника за предизвикателството в НБЛ през сезон 2026/27.

Добре дошъл в Политехника, Стефан! Пожелаваме ти здраве, успешен сезон и много победи с лилаво-оранжевия екип!”, написа Политехника на официалната си страница във Фейсбук.

Снимка: BC Polytechnica/Facebook

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