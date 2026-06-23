Сагата за бъдещето на Янис Адетокунбо приключи. Сделката е грандиозна!

Дългоочакваната развръзка около бъдещето на Янис Адетокунбо вече е факт. Според Шамс Чарания от ESPN, Милуоки Бъкс изпраща гръцката си суперзвезда и Боби Портис в Маями Хийт. В замяна Бъкс получават солиден пакет от играчи и бъдещи избори в драфта. Той включва Тайлър Хиро, Кел'ел Уеър, Хайме Хакес-младши, Каспарас Якучионис, 13-ия избор в драфта на НБА през 2026 г., незащитени избори от първия кръг през 2031 г. и 2033 г., право на размяна на избори през 2030 г. и избор от втория кръг през 2033 г.

Така след повече от година на очакване, непрестанни слухове и спекулации сагата около бъдещето на Яник приключи по-малко от 24 часа преди началото на драфта на лигата.

BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026

Чарания добавя, че към момента в сделката не участват други отбори. Въпреки това, тъй като споразумението ще бъде финализирано официално на 6 юли, остава възможност за бъдещи промени. Миналата година Финикс Сънс и Хюстън Рокетс се договориха за сделка, която в крайна сметка се разрасна до размяна със седем отбора.

Адетокунбо ще се присъедини към отбор на Хийт, решен да преследва титлата на всяка цена. Той ще си партнира с Бам Адебайо, формирайки една от най-динамичните предни линии в НБА днес.

Giannis' chapter in Milwaukee comes to a close 🙌



Next stop: Miami Heat 🔥 pic.twitter.com/wDwJZy4ODV — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 23, 2026

Според Шамс Чарания, Бъкс са избрали офертата на Хийт, за да си осигурят повече гъвкавост и дългосрочна визия с контролирани договори и конкурентоспособност в бъдеще, вместо пакет, фокусиран върху ветерани и незабавни резултати.

Генералният мениджър на Бъкс Джон Хорст и генералният мениджър на Хийт Анди Елисбърг са финализирали споразумението в понеделник вечерта.

Чарания добавя, че Селтикс също са преследвали агресивно Адетокунбо, предлагайки на Милуоки пакет, включващ MVP на финалите за 2024 г. Джейлън Браун и два избора от първия кръг на драфта.

GOD, I trusted you at the beginning, and I will continue to trust you throughout. 🙏🏽💯 pic.twitter.com/BuRHnQS2NQ — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 22, 2026

През последните седмици Милуоки е водил сериозни преговори с двама финалисти: Маями и Бостън, които са били в списъка с предпочитани дестинации на Адетокунбо.

Двукратният MVP е готов за нова глава в кариерата си, която започна като малко известен гръцки талант, избран от Бъкс в драфта на НБА през 2013 г.

Адетокунбо прекара 13 сезона с Бъкс, като стана 10-кратен участник в Мача на звездите, двукратен MVP и „Защитник на годината“ (2019 г.).

BREAKING: Giannis has been traded to the Heat per @ShamsCharania 🚨😱



OMG. 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/v6L2eBipnw — Bleacher Report (@BleacherReport) June 23, 2026

Той изведе Милуоки до първата им титла от 50 години насам, когато Бъкс спечелиха шампионата през 2021 г., като същевременно бе избран за MVP на финалите със средни показатели от 35.2 точки, 13.2 борби, 5.0 асистенции, 1.2 откраднати топки и 1.8 чадъра на мач в серията.

С това той стана единственият играч в историята на НБА с пет участия в Мача на звездите, пет пъти избиран в идеалния отбор на лигата, две MVP отличия, MVP на финалите и награда за „Защитник на годината“ преди 27-ия си рожден ден.

Янис приключва престоя си в Бъкс със средни показатели от 24.1 точки, 9.9 борби и 5.0 асистенции в 895 мача, утвърждавайки се като един от най-великите играчи в историята на играта.

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