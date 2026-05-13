НБА взе решение по случая с Янис Адетокунбо

НБА няма да предприема никакви действия след приключване на разследването за това, че Янис Адетокунбо е бил отстранен от състава на Милуоки за последния месец от сезона, съобщава ESPN.

Двукратният МВП на първенството получи травма на лявото коляно на 15 март срещу Индиана Пейсърс и не е играл в последните 15 мача от сезона за Бъкс, които пропуснаха плейофите за първи път от 2016-а.

Отборът и баскетболистът обаче имаха различни версии за здравето и желанието му да се завърне, когато отборът беше елиминиран от борбата за титлата в края на март. Адетокунбо заяви пред репортери в началото на април, че е здрав, но е извън тима.

„На разположение съм да играя, но не съм на игрището“, каза Адетокунбо на 3 април.

Според американските медии, Бъкс са заявили пред разследващите, че не вярват, че Адетокунбо всъщност е искал да се завърне, позовавайки се на отказа му да участва в тренировки 3 по 3, за да покаже напредъка във възстановяването. Адетокунбо също отрече това твърдение в интервюто си за медиите преди завръщането си.

ESPN съобщи в понеделник, че Бъкс отново проучват възможност за размяна преди Драфта за 31-годишния Адетокунбо, който има още една година до края на договора си.