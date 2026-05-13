Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. НБА взе решение по случая с Янис Адетокунбо

НБА взе решение по случая с Янис Адетокунбо

  • 13 май 2026 | 13:55
  • 517
  • 0
НБА взе решение по случая с Янис Адетокунбо

НБА няма да предприема никакви действия след приключване на разследването за това, че Янис Адетокунбо е бил отстранен от състава на Милуоки за последния месец от сезона, съобщава ESPN.

Двукратният МВП на първенството получи травма на лявото коляно на 15 март срещу Индиана Пейсърс и не е играл в последните 15 мача от сезона за Бъкс, които пропуснаха плейофите за първи път от 2016-а.

Отборът и баскетболистът обаче имаха различни версии за здравето и желанието му да се завърне, когато отборът беше елиминиран от борбата за титлата в края на март. Адетокунбо заяви пред репортери в началото на април, че е здрав, но е извън тима.

„На разположение съм да играя, но не съм на игрището“, каза Адетокунбо на 3 април.

Според американските медии, Бъкс са заявили пред разследващите, че не вярват, че Адетокунбо всъщност е искал да се завърне, позовавайки се на отказа му да участва в тренировки 3 по 3, за да покаже напредъка във възстановяването. Адетокунбо също отрече това твърдение в интервюто си за медиите преди завръщането си.

ESPN съобщи в понеделник, че Бъкс отново проучват възможност за размяна преди Драфта за 31-годишния Адетокунбо, който има още една година до края на договора си.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Антъни Едуардс: Никой не може да отговори на играта на Уемби, просто се надяваш той да пропусне

Антъни Едуардс: Никой не може да отговори на играта на Уемби, просто се надяваш той да пропусне

  • 13 май 2026 | 13:12
  • 512
  • 0
Огромно признание! Български талант облича екипа на европейски гранд

Огромно признание! Български талант облича екипа на европейски гранд

  • 13 май 2026 | 12:52
  • 3561
  • 1
Роб Пелинка: Благословия е да имаш в отбора си ЛеБрон Джеймс

Роб Пелинка: Благословия е да имаш в отбора си ЛеБрон Джеймс

  • 13 май 2026 | 12:10
  • 698
  • 0
Българската федерация по БаскИн обяви учредяването си

Българската федерация по БаскИн обяви учредяването си

  • 13 май 2026 | 11:51
  • 446
  • 0
Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

  • 13 май 2026 | 11:44
  • 565
  • 0
Проблемите за Реал Мадрид преди Финалната четворка на Евролигата се увеличиха

Проблемите за Реал Мадрид преди Финалната четворка на Евролигата се увеличиха

  • 13 май 2026 | 11:38
  • 631
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:1 Добруджа, дузпа в шестата секунда

Славия 0:1 Добруджа, дузпа в шестата секунда

  • 13 май 2026 | 15:15
  • 2584
  • 4
Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 21039
  • 150
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 14847
  • 62
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 21184
  • 69
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 19609
  • 3
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 9796
  • 9